House "Sea Moon" 人工水上明月 神級獻禮

想坐擁無敵海景，最直接的做法莫過於把居所建於海上，完全擁有360度的寬廣視野，把碧海青天盡收眼底，閒時還可聽海浪、吹海風，全方位親近大自然。今次介紹的概念豪宅「House "Sea Moon"」，不但四面環海，更擁有獨特的外觀，猶如一件藝術品，散發出媲美明月的光芒。

猶如藝術品 「House "Sea Moon"」是設計工作室Veliz Arquitecto為獻給女神而設計的概念建築，面積為1,300平方米，貌似巨型香蕉船，從它的命名可見設計師希望打造一輪海上明月，好讓它能跟天上的月光互相輝映。根據設計師的構想，該海上建築項目是一件融合自然、科技、優雅與可持續性的藝術品，主要以石材和混凝土來建造，確保結構的堅固性之餘，觀感上亦配合周邊的自然環境，不會有違和感。另外，為了讓入住者有更多機會欣賞海天一色的美景，設計師把部分屋頂改為玻璃覆蓋，並安裝了落地窗和自動窗，後者可因應天氣和一天中的不同時段開合。

設施方面，除了客廳、睡房、浴室等基本設施外，屋內還有一個大魚缸，給人一種獨特和奢華的感覺。至於車庫的設計更是別出心裁，其頂部用上玻璃天花，令當中的房車、超跑紛紛變成上層用餐區的裝飾品。順帶一提，這幢豪宅的屋頂有花園露台和兩個游泳池，中央位置有一座塔樓，可為入住者提供一個寧靜和放鬆的空間。

設計師起底 設計工作室Veliz Arquitecto由古巴建築設計師Jorge Luis Veliz Quintana所創立，致力以建築改變生活，擅長於設計中融入大自然元素，代表作「Seed Cabin」更成為「The Golden Trezzini Awards 2022」的得主之一。

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出自建築事務所Envisarch的構思，顧名思義，它是一幢兩棲屋，以部分浸入水中、部分浮出水面的獨特設計來模仿兩棲動物的特徵，可為入住者帶來有趣的生活體驗，包括全天候享受海浪聲、目睹魚兒在窗邊游過，跟海洋來一次特別的接觸。

Lake House

同樣由Envisarch設計，旨在引起大家重新思考傳統和現代的生活空間，連續性的結構、彎曲的外殼，還有非垂直的牆壁，令這幢湖上建築在外觀上顯得很活潑，亦體現了極簡主義；大面積的窗戶與半開放式設計，則打破室內、外的界線，讓入住者擁抱大自然。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

屋內設有一個大魚缸。 車庫用上玻璃天花，令當中的房車、超跑紛紛變成上層用餐區的裝飾品。 「The Amphibian House」的設計靈感來自兩棲動物，部分建築在水底，部分在水面。 連續性的結構代表了流動，當中融入了銳角和曲線。 部分屋頂以玻璃打造，日間可引入自然光，晚上則可欣賞星空。 遊艇可駛進室內停放。 呈「Ｌ」形的屋頂可作為日光浴區及游泳池。 開放式設計加大面積窗戶，令室內、外空間打成一片。 整項設計以石材和混凝土為物料。 作為一幢水上豪宅，「House＂Sea Moon＂」的生活設施一應俱全。 入住者有機會目睹海洋生物從窗邊游過。