Chill正啤酒 顛覆想像

邊一款酒最啱搭配鑊氣小炒與惹味小菜？十居其九都會答：冰凍啤酒！除了常見、常飲用的5、6%酒精度的麥啤與生啤外，原來還有超多捧場客的鮮爽原漿啤酒、媲美烈酒濃度近60%的款式等，莫講話飲，可能連聽都未聽過呢！

保鮮期短 啤酒除了要夠凍，仲要夠鮮！內地啤酒品牌將以往只有釀酒師才能嘗到的「原漿啤酒」推出市場，由於內含活性酵母，需於7天內飲用，保鮮期極短！

所謂原漿啤酒，即在釀製過程中不過濾、不稀釋和不殺菌，成品直接從發酵罐中入瓶，品牌最新推出的1公升裝更以高端專利鋁瓶盛載，搭配拉環蓋，有效保持豐富活性酵母之餘，啤酒醇厚而富麥香，入口甘鮮美味，一拉即飲亦非常方便。由於啤酒含有活性酵母，需低溫冷藏，並只有7日保鮮期，大家一於「鮮」飲為敬！

濃度如烈酒 大部分的啤酒酒精濃度約在4%至10%，原來也有不少例外，好似曾有一款啤酒酒精濃度高達67.5%，但後來被發現是加入了酒精來提升濃度。而有紀錄的世界最高酒精濃度的啤酒，是來自蘇格蘭精釀啤酒品牌推出的Strength in Numbers。這款以冰結法釀製的Eisbock啤酒（濃郁Lager酒款），酒精濃度高達57.8%，較一般的威士忌、拔蘭地等烈酒的平均40%還要高，酒量差的，不用一瓶即被KO。

此外，品牌早年曾推出全球量產12瓶的The End of History系列，釀造的啤酒以小動物標本作包裝盛載，在當時惹起極大的轟動。及後於2016年再次推出只量產10瓶的同系列，但不作公開發售，只送贈予為品牌投資逾2萬美金（約HK$16萬）的商家或品牌，再次引起公眾關注與評論。

苦到頂點 啤酒的甘苦味，有人愛，有人抗拒，而苦都有得計，就是以國際苦味單位IBU（International Bitterness Units）為基準，數值愈高代表愈苦，人的舌頭可感到的苦味約於12度開始，啤酒的IBU平均為5度至100度。丹麥有啤酒品牌曾推出3罐不同苦度的IPA，0 IBU富柑橘和熱情果氣息，適合任何人飲用。1000 IBU有濃濃的啤酒花苦味，整個口腔都被苦味衝擊，酒精濃度為12.1%，最後一款為3000 IBU，苦度Triple Up，真係苦到難以想像！

南極冰水製 要釀出高質啤酒，基本要求是啤酒花與水，聽得最多是選用優質山泉水來作原料，而澳洲有啤酒品牌曾推出一款Antarctic Nail Ale，選用的水真係估佢唔到！話說當時品牌為海洋牧人協會（Sea Shepherd Conservation Society）籌款，協會將南極冰塊以直升機運往澳洲釀造啤酒，只限量生產了30瓶。首次拍賣便以一瓶800美元成交，可以說是世界上最「冰極」的啤酒！

飲得多有啤酒肚？ 啤酒飲得多就形成啤酒肚？事實原來並沒有直接關係！所謂啤酒肚即腹型肥胖或蘋果型肥胖，主要是因脂肪囤積、壓力過大等造成。啤酒飲過量再搭配油炸、高脂高熱量等食物才是致肥原因。

撰文：林佩婷

Strength in Numbers是有紀錄以來酒精濃度最高的啤酒。 （左起）0 IBU、1000 IBU及3000 IBU的啤酒，除了0度以外，相信並非人人受得到千度或以上的IBU吧！ 以小動物標本包裝為噱頭的特別版，的確太具話題性！ 為籌款而拍賣，一瓶以800美元高價成交。 3000 IBU苦度的啤酒，究竟有幾苦呢？ 以南極冰塊釀製的啤酒，冷藏後飲用，或許讓人猶如置身極地。