入廟唔止拜神 燭光搖曳書香

九龍區最古老的天后廟建築群中有一間自助書店，隱藏於喧鬧街道之中。據悉這間「油麻地書院」的出現不是為賺錢，而是想讓都市人有個靜心閱讀的地方。因此書店內不會有店員打擾，任何有緣人都能入內看書，吸收知識。加上整間書店也是天后廟群內唯一一個有冷氣的地方，善信們參拜完神明亦可入內看書和休息。如此有趣的一個地方，大家又豈能錯過？一於趁空閒去聞一聞書香兼打卡吧！

古廟兼具教育場所 現時書店位於九龍油麻地天后廟群之中，而天后廟群其實由5座建築組成，原址在1865年建成，1876年遷移至現址，到2020年被正式列為法定古蹟。傳統華人相信「萬般皆下品，惟有讀書高」，要中狀元才可出人頭地。當時香港開埠，屬英國人剛剛管治年代，沒有正規教育。華商與油麻地的街坊們覺得小朋友一定要有讀書的地方，於是善用廟宇營運的香油錢，給小朋友提供一個免費讀書的地方。以前叫做義學，即是讀四書五經「卜卜齋」，老師會因材施教，任何年齡的學生都有。到1950年後，香港開始有正規教育，書院作為開辦義學的歷史任務才正式結束。

1950年後這裏曾出租作診所、鐵打舖、解籤檔等，書店現時仍然保存着解籤檔的痕迹，只要仔細觀察地下，會發現昔日不同解籤檔留下的一格格印記。2020年，天后廟群被列入法定古蹟，而書院亦活化成如今的自助打卡書店。據營運經理（委託廟宇）伍先生說：「只是回到初心，百年前這裏是辦教育的地方，百年後亦變成傳遞知識的地方，化身為自助書店供人買書看書而已。」而且書架上出售的書，會至少保留一本封面不包書膠，目的就是讓有興趣的人有機會「打書釘」，然後憑喜好決定是否到自助販賣機付費買新書。

神明庇佑 從未失竊 書店內的書目總類只有3種，分別是香港及中國歷史專題、華南及中國宗教哲學和東華三院出版的書籍。總類雖相對較小眾，但有部分書籍只在這裏找到，喜歡歷史、宗教、專題研究的會喜歡過來尋寶。最新推出的《包公籤》是解籤書，其實是源於很多遊客、外國人會來求籤，不過很多時候不明白籤文的內容意思，因此專門邀請專家將籤文淺譯，並附上中英文對照，讓外國讀者也能看得明白。

相信大眾最關注的是「究竟自助書店如何防止失竊事件發生」？伍先生說：「其實全靠自覺！」說罷更示意記者看橫樑，原來是「舉頭三尺有神明」，房樑上掛着3位道教神明。伍先生坦言書店由開辦至今，從未發生過失竊，可能書香味濃自然就受到庇護。他續道：「雖然初衷是希望大家自覺來看書，但其實書院在這兩年間也有規劃，逢周五晚上都會舉辦讀書會，邀請書院內有售的書籍作者到此，與讀者交流。」

3大懷舊打卡位 天后廟群內的5個空間，只有書店這個位置沒有用作祭祀用途，因此建築內部的橫樑、木板、玻璃窗以及屋簷等古老特色建築細節都沒有受過香油熏黑，還能夠原汁原味保持百年前樣貌。而店內一些裝飾更神還原了書店所處位置曾出現的舊產物，例如車仔麵檔、涼茶舖等。這些都是根據此地曾經進行的活動來布置，事關在1970年前書店外最常見的，都是榕樹頭講古、平民夜總會、大笪地、解籤檔、小食檔等比較基層的活動，而這些藝術裝置更是文青在書店內不能錯過的打卡位！

Info

地址：九龍油麻地廟街眾坊街

開放時間：9am~5pm

書中搵「食」 若閣下是為食之人，位於灣仔的字字研究所或會合你脾胃！因為它是一間「以書店形式，延續飲食修為」為理念的飲食類書店。身兼多職的負責人呂嘉俊解說：「研究所有多重身份，這個空間既售賣不同飲食題材書籍，同時也是舉辦讀書會、發布會、展覽、講座、市集、策展活動的地方。」

甫進入書店，就會感到寧靜溫暖的氛圍，簡潔的白牆搭配暖色調的木質書架，突出了書店的空間美感。而最特別是門口的當眼位置陳列了與飲食相關的歷史文物，大家可從中找到地茂館1990年代開業時的落單紙，甚至1916年開業的藥舖藥丸包裝紙的印圖，彌足珍貴。

Info

地址：灣仔軒尼詩道365-367號富德樓1樓

開放時間：12:30pm~7:30pm（星期三至日）

外遊繼續打書釘 相信大部分港人到日、韓、台旅遊，都是專攻吃喝玩樂與購物吧？不過對一眾文青來說，行程安排上可能還會加插尋訪當地特色書店或圖書館，滿足一下打書釘及打卡心願。如果你是同道中人，以下介紹的3個瀰漫書香之地，絕對不容錯過！

全台最美圖書館

台灣桃園市立圖書館，佔地51,600平方米，由地下2層、地上8層組成，是目前全台灣面積最大的圖書館。整座建築以生命樹為靈感，結合環保與在地特色打造而成。由「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「防震書架」5種元素構成，四處都是綠色空間。館藏的書目應有盡有，包含親子、青少年、樂齡、多元文化、地方文獻、語言學習等，能滿足不同年齡的閱讀愛好者。

韓國星空圖書館

甫踏進圖書館，就有一整幅圖書牆映入眼簾，十足十魔法世界。說的就是首爾的Starfield圖書館，是一個雙層挑高空間，早上的時段採光很好，更有高達13呎的暖色照明書架，給人一種溫暖的感覺。圖書館內有超過5萬本藏書，地下樓層還有許多閱讀空間，讓大家拿起書就可以在此度過一段休閒時光。

日本簡約可愛二手書店

近日興起簡約且具有質感的插畫風布置風格，無論是咖啡店或是唱片店，都是走這種風格。但其實日本早就興起這種裝潢風格，位於東京的SUNNY BOY BOOKS門口雖毫不起眼，但仔細看會看到很多細節，包括窗邊出現的插畫風小男孩、店名的設計風格、門口各處堆放的各式二手書等；而且最重要的是，書店雖小卻會定期舉辦不同的展覽，讓人有種小而美的感覺。

撰文：羅學芝

攝影：方偉堅

傳統Feel的古廟書店內，設有無人自助販賣機。 這些彩色玻璃窗並非經過重新打造而成，而是沿用了昔日的玻璃窗。 打卡位3：榕樹下乘涼位

神還原了昔日榕樹頭講古的環境，大家不妨扮吓嘢坐在樹下看書和休息。 台灣桃園市立圖書館 書院的一瓦一木都歷史悠久，古色古香的面貌吸引無數文青慕名而至尋寶及打卡。 打卡位1：車仔麵檔

近書店入口有個車仔麵檔，牆上寫滿了車仔麵的材料，大家可化身為檔主拍照。 書店裝潢簡潔，將店長心目中的獨特美學徹底呈現。 Starfield圖書館 伍先生表示整間書店的最大特色是自助，但入內就會發掘到不少坊間少見及推廣中華文化的書籍，就連一些獨特的文創產品也可在這裏找到。 打卡位2：涼茶舖

昔日大家一有病痛就會去涼茶舖飲涼茶，所以書店內也刻意打造了類似的裝置，讓大家回到舊日時光。 店內更展出具歷史價值的文物，供大家仔細欣賞。 SUNNY BOY BOOKS