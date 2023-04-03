Wine Pairing 美酒×佳餚 非凡「味」力

西班牙Rubio Dorado黃金豬配75年Montearruit Amontillado雪莉酒

豬隻品種相當罕有，以栗子和橡木餵飼3年，油酸脂肪含量極高，配全球限量1,080瓶的75年陳年雪莉酒，濃郁酒體和富油香火腿剛好平衡，是最佳配搭。

美酒，能為菜式的味道加分，除了常見的葡萄酒外，不同種類的佳釀都有自家獨特風味，今次帶大家品嘗的美酒佳餚配，由葡萄酒、雪莉酒，以至威士忌等，搭配特色食材與菜式，兩者互補，讓味蕾擦出火花。

火腿窖品鑑 提到西班牙美食，首選必是油香十足的伊比利亞黑毛豬，新蒲崗早年開設了全亞洲首個伊比利亞黑毛豬火腿窖，想參觀火腿窖，不一定要飛到西班牙了。近日品牌推出每位約HK$2,000升級版的「The Iberico Ham Cellar」尊貴體驗菜單（6位起，需預訂），讓大家一次過品嘗多款美酒與佳餚。在品嘗靚火腿前，客人會先前往品鑑房，以西班牙玫瑰氣酒佐以法國肝醬、松露芝士、魚子醬和各款海鮮前菜。而駐場火腿及品酒專家Yuna Tan指氣酒本身較乾身，配海鮮和鵝肝，既能提升味道，又能開啟味蕾。

限量黃金豬 重頭戲當然是深入黑毛豬室內火腿窖藏探索，為了讓大家擁有非凡體驗，在品嘗火腿時會配不同風格的雪莉酒。品牌將火腿部位按油花分布、肉質色澤和紋路分成不同等級；近腳踝及大腿前側部位的屬A3級，油脂較少，肉味濃富嚼勁，配以生物陳年法熟成的乾身雪莉酒，有助平衡火腿的鹹香。

近腿臀位和火腿前端的A4級，油分豐富有果香，和乾身富木味的雪莉酒搭配，酒體變得順滑又能平衡膩口感。A5級多為大腿後側部位，脂香豐腴而入口即溶，配圓潤厚實的雪莉酒，複雜飽滿。壓軸出場的是每年只推出120件、高達62%油酸脂肪含量的Rubio Dorado黃金火腿，配全球限量的75年雪莉酒，散發木桶香氣的雪莉酒配富油香和堅果香的火腿，兩者在口腔相遇，滋味無比。

創意菜混搭 走出火腿窖藏，體驗還未完結，步至開放式廚房The Iberico Bar，品嘗由米芝蓮餐廳大廚精心設計的8道創意菜式配各式美酒。頭盤魚子醬可樂餅佐黑毛豬粒爵士湯，先以湯水清清油膩的味蕾，配香口可樂餅和香檳，感覺剛好。

緊接是用上八爪魚、野生藍鰭吞拿魚、白蘆筍和西班牙紅蝦打造的多款小菜，搭配富花香的白酒，保留食材原汁原味。肉味濃的巴斯克頂級肉眼牛扒配酒體厚重的紅酒，提升肉味，最後以西班牙香梨雪葩配特調雪莉酒，延續火腿窖和雪莉酒的餘韻，完美結束窖藏之旅。

（查詢電話：2517 1808 ）

日威滋味Double Up 日本威士忌近年備受追捧，尖沙咀一間五星級酒店中菜行政總廚黃偉成師傅指日本威士忌和蘇格蘭相比，味道清香，除可用來配菜，也可入饌。由即日至4月30日，餐廳特別推出每位連配酒約HK$1,500的6道菜日本威士忌饗宴套餐（需預訂），今次大廚不但用指定日本威士忌入饌，菜式還可配搭用威士忌特調雞尾酒和同款威士忌，打造出極致的雙重滋味。

芳香威士忌浸鮑魚 頭盤是冰煙威士忌凍鮑魚，南非鮑魚煮腍後加威士忌汁浸12小時，打開玻璃罩再噴灑威士忌加強酒香，待縷縷白煙滲出，清涼又富視覺效果，和微酸的Whisky Sour雞尾酒享用，清新開胃。吃過冷盤後，緊接以杏汁菜膽響螺燉鴿蛋來暖胃，順滑的湯汁又能平衡酒味。

選用紫洋葱、葱白和炸乾葱炮製的三葱大蝦百花星斑球，配清爽的Whisky Highball，可提升葱的香氣及海鮮的鮮味。醬皇威士忌春筍爆日本和牛肉，A5和牛西冷肉粒加XO醬及威士忌爆炒，配時令春筍，味道濃郁，適時來一口香醇的日本威士忌，和牛香及筍香大爆發。主食是沙鍋威士忌酒香竹絲雞炒飯，以威士忌代替料酒於熾熱的鍋邊倒落去，米飯富酒香，配以加入冰塊的Whisky on Rock，香氣倍增。最後以小巧的甜點作結，感覺剛好。

（查詢電話：3717 2848）

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

在擺滿火腿的黑毛豬室內火腿窖藏品嘗美酒佳餚，體驗獨特。 體驗由品鑑房開始，大家先品嘗各式小食配西班牙粉紅氣酒，可提升食材的鮮味。 法國肝醬

除配法國香檳和紅酒天然果凍外，還可配玫瑰花瓣海鹽或黑蒜海鹽，加添風味。 冰煙威士忌凍鮑魚配Whisky Sour

威士忌加草果、桂皮等製成醬汁，放入鮑魚浸12小時，茄子粒浸半小時，上桌前噴威士忌，佐以陳年桂花酒調混的Whisky Sour，清香開胃。 醬皇威士忌春筍爆日本和牛肉

A5和牛西冷加威士忌爆炒，蘸點意大利黑醋享用，香濃入味，配同樣香醇的日本威士忌，兩者互相呼應。 A5等級配Oloroso

雪莉酒經氧化陳年，酒體圓潤厚實而有複雜香氣，餘韻悠長，可帶出火腿的脂香。 魚子醬可樂餅佐黑毛豬粒爵士湯配Brut Champagne, Grand Vintage 2008

於The Iberico Bar先喝一口用黑毛豬粒、豬骨加蜜瓜煲煮的湯汁，可樂餅加芝士和檸檬皮混合，配清新香檳享用，讓味蕾保持清爽。 客人於開放式廚房內，邊吃邊飲輕鬆自在。 三葱大蝦百花星斑球

配Whisky Highball

啖啖肉的星斑塊釀入蝦膠後脆炸再烤焗，彈牙香口，配葱香和清新的Highball，鮮爽又暢快。 中菜行政總廚黃偉成師傅 A4等級配Amontillado

近腿臀位和火腿前端的火腿果香四溢，配乾身富木味的雪莉酒，口感順滑。 地中海野生藍鰭吞拿魚他他配Sinérgico from Arribes

拖羅和酸豆、青提子和西班牙鯷魚汁拌勻製成他他，配有細微氣泡而富花香的白酒，魚鮮味突出。 杏汁菜膽響螺燉鴿蛋

生磨杏仁加其他食材燉煮，香滑暖胃，杏汁還能平衡酒味。 沙鍋威士忌酒香竹絲雞炒飯

配Whisky on Rock

炒飯加威士忌烹調加強香氣，配冷飲的威士忌加冰，冰火交替，讓濃烈氣息留在口腔，令人再三回味。 用餐區部分餐枱設有屏風，私隱度高，適合和三五知己暢飲。