兔界網紅 應節齊賣萌

毛茸茸的小動物一向靠可愛「圈粉」，特別是每逢復活節均人氣急升的兔兔，可謂魅力沒法擋，甚至有機會成為坐擁萬千粉絲的網紅，今日就帶大家一睹幾位兔界網紅的風采吧！臨尾補充一句，養兔要三思，但上網看兔兔，隨時都可以！

走出童話的「彼得兔」 來自日本東京的Peter（IG@peterpom211），2016年出生，被網友稱為現實版「彼得兔」，品種為體形最小的家兔──荷蘭侏儒兔，平日會換上不同的服飾，陪主人出門散步，因扮相可愛，社交平台有近9萬名粉絲！

遊遍京都的「小熊兔」 擁有7.8萬名粉絲的くまごろう（小熊）（IG@kuma.goro），來自日本京都，今年將滿9歲，經常在當地的大熱景點出沒，被主人捧在手上留影，每次出鏡均擺出不變的Pose，一臉呆萌，極為搞笑。牠又會在不同節日現身，向大家送上祝賀。

擅長翻滾的「娃娃兔」 超似毛公仔的Mr. Noodles（IG@misternoodlesoup），是一隻荷蘭垂耳兔（Holland Lop），全身雪白，但有一對棕色耳朵，非常易認，曾以翻滾技能引起網友關注。每次有生活照或短片發表，主人都會配上趣怪、人性化的文字，令其萌上加萌，其社交平台已擁有4.5萬名粉絲。

愛捐手洞的「撒嬌兔」 剛過完7歲生日的ポコ（Poco）（IG@urara.poco）是一隻可愛的雄兔，吃甚麼都顯得津津有味，每當主人拱起手，牠就會把頭捐進其中「求撫摸」，非常愛撒嬌，加上每次跟主人出門都會打扮成不同造型，如此Cute，難怪其社交平台有2.2萬名粉絲支持。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網