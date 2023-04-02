長假行山樂 探秘港版復活島石

隱藏在山上、有港版復活島石之稱的智叟石。



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山系YouTuber KarenLaw騎雲羅，熱愛旅遊和大自然，曾經獨自遊歷過很多國家和地方。頻道目前以介紹簡單行山路線為主，希望讓觀眾因為影片教學分享可以輕輕鬆鬆到達大自然，從中找到快樂！

復活節長假去哪裏玩？其實長假不一定要出門，輕鬆本地遊都可以玩得盡興。香港的自然山川景色與外國相比毫不遜色，而且由城市到郊區大部分車程很短，非常便捷。本地郊遊路線影片創作者KarenLaw騎雲羅為大家分享兩條合家歡路線，其中1條滿有外國度假風情；還有一條適合有經驗人士應應節，一遊港版復活島石，Let's Go！

合家歡之選 大美督家樂徑

難度：★（5★為最難）

景觀：★★★★ （5★為滿分）

路線：大美督─>大美督郊遊徑─>大美督

易行景又靚 前往大美督的方法，可從大埔墟港鐵站A出口乘搭小巴20C到總站落車。沿着公廁行就可見到清晰路標前往家樂徑，不過Karen比較推薦沿海的路線，轉左行入堤壩位置。途中會見到很多水上單車，而且更可遠眺八仙嶺的山景，景色如畫。接着繼續沿海入單車徑再直行，到達堤壩前的迴旋處，便可見到一幅橙色格子磚牆的壁畫，大家可以在此打卡稍作休息。然後到附近的大美督家樂徑入口，開始上山旅程。

Karen介紹：「CP值極高，沿途多樹蔭可乘涼，全程約半小時至40分鐘，極少樓梯。有4大絕美打卡觀景台，包括船灣淡水湖、八仙嶺，每個觀景台都有木櫈休息。景觀非常不一樣而且美麗；而山徑入口就在上堤霸之前的迴旋處。」

風光如畫好打卡 從入口行了幾步路就會見到第一個分叉路口，不過因為整個路線是一個圈，因此選擇哪一條都可以上到山，Karen建議先往右樓梯上山；不用10分鐘就可到達第一個打卡位置，望出去的開揚景色是船灣淡水湖，遠望馬鞍山，以及有着5個運動場大的主壩。然後沿石梯行2至3分鐘，便可見到一個襯托到風景如畫的涼亭。再向前行約3分鐘就可以見到八仙嶺全景，與山下的小村落互相輝映。

Karen分享：「在這個位置打卡，無論是正面看鏡頭還是只影背面都影到超級靚的相片。」最後跟着指定路線行到最後一個打卡位，會見到更開揚的景色，可遙望到三門仔、龍尾沙灘一帶，配上日落更是極致的享受。

異國度假風 石澳海角郊遊區

難度：★★

景觀：★★★★

路線：石澳─>石澳村路─>情人橋─>大頭洲（原路折返）

穿梭彩色小屋 從筲箕灣港鐵站A2出口，左轉搭紅色小巴，或右轉乘巴士前往石澳。旅程開始可面向餐廳向右行，來到迴旋處向住鴻基士多的方向行就可見到各種異國風情的建築，有中式風格、歐式風格等，各種不同風格建築之間只是一街之隔，非常特別。離開士多之後沿馬路繼續行至海邊，沿海邊走就可踏上大頭洲之旅。

Karen分享：「此條路線需時約1.5小時，途中有小量樓梯，沿途有無敵海景。路程最後有大家稱為『天涯海角』的岩壁位置，海景極為震撼。走完可回到在石澳泳灘遊玩，石澳也有不少餐廳選擇，有街頭炭燒串燒，很有度假風味。」

無敵沿海景致 至於大頭洲之旅會先經過情人橋，在情人橋上望出去的海景令人心曠神怡。在情人橋的尾段有兩塊形態似動物的石頭在「接吻」，故有「豬吻鼠石」之稱。下了橋後可見到兩條分叉路，無論哪一條均能到達同一地方，Karen就推薦左邊的路線，因為風景較美。之後大家沿欄杆行，左手邊的海景令人讚嘆。一路拾級而上，見到分叉路，往右邊行就可以到達涼亭，大家可以在此看日落。附近更有一棵蔓延伸張的大樹，樹枝形態十分美麗。涼亭前面的空地，沒有樹木石頭遮擋，能夠欣賞到無敵大海景。回到分叉路向左行就可以去到山徑的盡頭位置，回程可沿路折返。

富行山經驗之選 欣澳智叟石

難度：★★★★

景觀：★★★

路線：欣澳站─>翔東道─>欣澳食水配水庫─>智叟石

港版復活島石 港版復活島石原名是智叟石，由港鐵欣澳站行到智叟石需約1小時，若想看其他景色就可以先去智叟石，然後上二伯坳到愉景灣北面。全程約6公里，約需3小時，適合有行山經驗人士前往，因為整條路線較有難度，必須先考量個人能力才前往。

出欣澳站靠右行，經過公廁之後，見到電錶箱轉右，然後行至行人隧道，轉右上樓梯，過馬路後轉右沿着翔東道往東涌方向行1公里，沿途有一小段路須在馬路旁行走。之後會再穿過隧道，然後再沿馬路行走約10分鐘就會見到中電電錶站，旁邊有「欣澳食水配水庫」路標。沿小路行約15分鐘會見到水務署閘口，經閘口旁樓梯上山，行十幾級樓梯轉右手邊引水渠，之後轉右手邊的山路，沿途有絲帶標記。沿山路小徑行約20分鐘就會到達智叟石，途中會遇到一個分岔路口，亦是轉右。

Karen建議：「必須看地圖並建議需有行山經驗朋友才前往，有一定經驗朋友看完智叟石後亦可往上走至大輋峒，經二白坳在愉景灣離開，此路線為中高級，是碎沙石路，然而路線不清晰，非官方郊遊路線，有沙石路，極小量手腳並用。勝在到達後見到智叟石的形態十分神似，不須費心動用想像力，有山友形容它很像一個智者的樣貌。我第一眼看到便想起智利復活島的摩艾石，以及電影《翻生侏羅館》內都有出現過的石像Dum Dum。」

行山小貼士 無論出發去哪種程度的行山徑，都需要作事前準備，才可萬無一失；Karen為大家分享出發前的一些小心得，讓大家安全地享受大自然。

1.出發前先在網上作資料搜集，用行山地圖App規劃路線。

2.按路程長度決定出發時間；需帶備足夠水、食糧、防曬防蚊用品及外套等。

3.告訴家人前往的地點，不建議獨自行山。

4.山野無痕，自己垃圾自己帶走，愛護大自然一草一木和野生動物。

撰文：羅學芝

相片：部分由受訪者提供