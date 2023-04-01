Black Badge Wraith Black Arrow Collection全球限量12輛

Black Badge Wraith Black Arrow Collection頭泵把兩側進氣口飾框和輪圈上的黃黑雙色元素，皆源自Thunderbolt車頭兩側的黃色大圓點與黑色大箭頭。

隨着V12車型逐漸步向歷史，不少品牌都推出限量致敬之作，勞斯萊斯（Rolls-Royce）Wraith是其中之一。這款擁有Fastback斜背設計的V12轎跑，在車壇短短10年，身處純電動時代的道路上，最終也逃不過停產的命運。為此，廠方Bespoke高級定制部門特別推出全球限量生產12輛的Black Badge Wraith Black Arrow Collection，為這款V12轎跑作最後告別。

V12引擎轎跑 終極致敬 全新Black Badge Wraith Black Arrow Collection跟兩年前推出限量35輛的Black Badge Wraith Landspeed Collection，設計靈感同樣來自上世紀30年代由George Eyston上尉駕駛、搭載兩具R型V12飛機引擎的Thunderbolt傳奇賽車，當年它在美國猶他州Bonneville鹽湖創下357.497mph（約575.34km/h）陸上速度世界紀錄。不同的是今次作為勞斯萊斯最後一款搭載V12引擎的轎跑車型，僅限量生產12輛，而且Bespoke高級定制細節更獨特、更花心思、更考工藝，收藏價值再高一線。

同場加映：Phantom Syntopia 編織水紋 典藏新作 勞斯萊斯的Bespoke高級定制再度突破創新與工藝的界限，與荷蘭時裝設計師Iris Van Herpen聯袂，以Phantom Extended為基礎打造出Phantom Syntopia典藏版。新車透過「編織水紋」主題，展現行雲流水的神秘空靈之美，當中包括專屬Liquid Noir車漆，在陽光下閃耀流光溢彩，呈現紫、藍、紫紅和金色幻彩效果。此外，團隊耗時近300小時在星光車頂織造了162片由玻璃薄紗製成的花瓣，並由995顆光纖星星簇擁；而「編織水紋」主題同樣貫穿儀錶板的藝境藏珍Gallery、副駕面板、野餐桌和絎縫座椅。它還是首款採用Bespoke高級定制香氛的車型，配合於頭枕內的散香裝置，確保香氛韻味悠長。

撰文：林登麗

黃黑雙色

藏於Black Badge專屬深色鍍鉻面罩內的V形撐桿，首度轉為亮黃色。 V12銘牌

V12引擎鑲有特別刻上亮黃色「V12」和黑色「Final Coupé Collection」字樣的拋光金屬銘牌，紀念它是最後一款搭載V12引擎的勞斯萊斯轎跑車。 璀璨星河

多達2,117顆由工匠手工排列的光纖「星星」，史無前例地出現在Bespoke定制星光車頂，為的是重現George Eyston上尉突破陸地極速紀錄當天鹽湖上空的璀璨星河。紀念金屬銘牌還特別刻上1938年9月16日及鹽湖的經緯度等。 時鐘美學

時鐘外圈參考Thunderbolt內飾的原始技術美學，黃色內圈及黑色指針頭則是模仿當年的黃圓點與黑箭頭配搭，下方刻有當年357.497mph陸上速度世界紀錄。 方向標記

多功能黃色皮革軚環的12點位置，加入像方向指引標記的穿孔條紋細節，與當年為幫助George Eyston上尉在鹽湖上保持正確方向行駛，特別在湖面繪畫黑色線條的做法相呼應。 水晶車漆

Celebration Silver和Black Diamond銀黑雙色車身，巧妙運用全漸變車漆工藝，工匠還特別在Black Diamond車漆噴塗注入玻璃的「水晶漆」，經12小時精細拋光處理，營造如Bonneville鹽湖結晶表面的光澤質感。 門檻裝飾

金屬門檻飾以帶有黃圓點與黑箭頭的圖案、「Wraith Black Arrow」 及「One Of Twelve」字樣，彰顯其限量身份。 黑色內飾

專屬Club黑色皮革內飾工藝，光澤度高、顏色更深，配搭勞斯萊斯啞光天然黑色皮革，形成明暗對比。 鋁製雕塑

操控台後方特設以Speedform形式創作的拋光鋁製Thunderbolt雕塑，兩側注入標誌性的黑箭頭黃圓點圖案，紀念當年創下陸上速度世界紀錄的精彩瞬間。 堪稱是勞斯萊斯有史以來技術最為複雜的「編織水紋」星光車頂。 黃圈女神

「歡慶女神」雕像底部的碳纖維製圓環，特別刻有Black Badge「無限」標誌及「Black Arrow」字樣，內環更配上亮黃色圈，盡顯尊貴。 車門紋理

車門內及一對後排座椅中央Open-pore黑木飾板上的獨特紋理，靈感來自鹽湖表面不規則的裂紋。其中車門木飾板更是由超過320塊多向激光切割配件精心鑲嵌，觸感細膩別致。 前座刺繡

前排座椅採用跟後排截然不同的黃黑雙色配搭，頭枕外側特別加入黑箭頭的刺繡細節。 錶台飾板

為凸顯最後V12 Wriath的非凡地位，廠方特別通過複雜而立體的線條將V12引擎勾畫出來，鐫刻在黑色塗層處理的錶台鋁飾板上。