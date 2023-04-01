Black Badge Wraith Black Arrow Collection全球限量12輛
隨着V12車型逐漸步向歷史，不少品牌都推出限量致敬之作，勞斯萊斯（Rolls-Royce）Wraith是其中之一。這款擁有Fastback斜背設計的V12轎跑，在車壇短短10年，身處純電動時代的道路上，最終也逃不過停產的命運。為此，廠方Bespoke高級定制部門特別推出全球限量生產12輛的Black Badge Wraith Black Arrow Collection，為這款V12轎跑作最後告別。
V12引擎轎跑 終極致敬
全新Black Badge Wraith Black Arrow Collection跟兩年前推出限量35輛的Black Badge Wraith Landspeed Collection，設計靈感同樣來自上世紀30年代由George Eyston上尉駕駛、搭載兩具R型V12飛機引擎的Thunderbolt傳奇賽車，當年它在美國猶他州Bonneville鹽湖創下357.497mph（約575.34km/h）陸上速度世界紀錄。不同的是今次作為勞斯萊斯最後一款搭載V12引擎的轎跑車型，僅限量生產12輛，而且Bespoke高級定制細節更獨特、更花心思、更考工藝，收藏價值再高一線。
同場加映：Phantom Syntopia 編織水紋 典藏新作
勞斯萊斯的Bespoke高級定制再度突破創新與工藝的界限，與荷蘭時裝設計師Iris Van Herpen聯袂，以Phantom Extended為基礎打造出Phantom Syntopia典藏版。新車透過「編織水紋」主題，展現行雲流水的神秘空靈之美，當中包括專屬Liquid Noir車漆，在陽光下閃耀流光溢彩，呈現紫、藍、紫紅和金色幻彩效果。此外，團隊耗時近300小時在星光車頂織造了162片由玻璃薄紗製成的花瓣，並由995顆光纖星星簇擁；而「編織水紋」主題同樣貫穿儀錶板的藝境藏珍Gallery、副駕面板、野餐桌和絎縫座椅。它還是首款採用Bespoke高級定制香氛的車型，配合於頭枕內的散香裝置，確保香氛韻味悠長。
撰文：林登麗
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20230401-0401_00302_001/Black-Badge-Wraith-Black-Arrow-Collection全球限量12輛
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