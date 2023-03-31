手機全「摺」觸戰幔揭開

摺芒手機已推出一段時間，技術愈趨成熟的同時，價格也回落不少，漸漸走進平民百姓家。最新行貨開賣的OPPO Find N2 Flip，七千元有找便擁有6.8吋無痕摺芒及同級最大的3.26吋副屏，搶眼度十足。同期還有多款摺芒新機面世，為手機大戰「揭」開序幕。

多功能副屏 Find N2 Flip的6.8吋摺芒用上第2代Flexion Hinge鉸鏈關節技術，較前作Find N的結構更緊湊，組件更精巧，而且展開時肉眼幾乎看不到摺痕，觸感平滑無阻。屏幕還可承受超過400,000次摺疊，計落每天摺合100次都可用足10年以上。畫質方面，搭配21:9寬屏E6 AMOLED面板，支援2,520×1,080解像度、120Hz自適應刷新率及1,600nits峰值亮度，規格屬旗艦級數。

機面搭載3.26吋多功能副屏，為目前「細摺」手機中最大，可用來回覆訊息、切換設置、錄製備忘錄、接聽電話，還可配合5,000萬像素鏡頭進行自拍。講到拍攝，手機特設FlexForm模式，上半截屏幕可於45至110度之間穩定懸停，毋須加裝三腳架便能用3,200萬像素前置鏡頭實現多角度拍攝。其他規格包括MediaTek Dimensity 9000+處理器及8GB RAM，而4,300mAh電池支援44W SUPERVOOC閃充，充滿100%電量不用一小時。

同場加映：摺芒新勢力

輕薄機身 一般「大摺」手機都頗為厚重，HUAWEI Mate X3重構機身設計，透過超輕金剛鋁及碳纖材料令重量減至239g，摺疊時僅厚11.08mm，攤開時更只有5.3mm，比不少手機還要輕薄。另配備6.4吋3D OLED外屏和7.85吋可摺疊OLED內屏，俱備有2K解像度及426PPI像素密度，且獲得德國萊茵TÜV專業色準雙認證。其他規格包括5,000萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭、66W快充4,800mAh電池等，可惜只用上S8+ 4G處理器。

豐富鏡頭 Phantom V Fold由內地品牌Tecno推出，屬市場較大碼的摺芒手機，重299g的它單是外屏就有6.42吋，內屏更達到7.85吋。內外屏幕均採用LTPO AMOLED面板，具有90%屏佔比及120Hz自適應刷新率。另一賣點是鏡頭極多，包括5,000萬像素主攝、5,000萬像素長焦及1,300萬像素超廣角，攤開後更有1,600萬像素及3,200萬像素雙自拍鏡頭。處理器則選用了MediaTek Dimensity 9000+型號，內置5,000mAh電池支援45W快充。

40萬次摺疊 Honor Magic Vs早前發表國際版，僅有12.9mm厚度及267g重量，配備同類機款最大的5,000mAh電池。其無齒輪鉸鏈採用單件鑄造技術打造，支撐結構從上代92個減至4個，卻可承受40萬次摺疊。內外屏幕分別有7.9吋及6.45吋，對應1,920Hz高頻PWM調光，有效減少雙眼疲勞。拍攝方面，配備後置三鏡頭系統，包括5,400萬像素主攝、5,000萬像素超廣角和800萬像素3倍光學變焦鏡頭，並用上S8+ Gen 1處理器。

升級再戰 vivo X Fold+是X Fold的升級版，搭載2K+解像度的8.03吋120Hz E5 LPTO內摺屏及6.53吋AMOLED外屏幕，其鋯合金浮動中板令摺痕深度少於0.12mm，達致近乎無痕摺疊效果。它備有5,000萬像素OIS主攝、4,800萬像素廣角、1,200萬像素人像及800萬像素5倍光學變焦鏡頭，組成ZEISS四鏡頭模組。主要升級包括改用S8+ Gen 1處理器，而電量由4,600mAh加大至4,730mAh，有線快充也由66W提速至80W。

業界傳聞矚目摺機

iPhone新專利 市場早有傳聞Apple將推出摺芒iPhone，近日似乎露出端倪，事關根據美國專利商標局公布的清單，Apple獲得一個新專利，可於手機掉落時感測速度及跟地面距離，在掉落時自動把摺芒合起來，以減低屏幕爆裂機會。但亦有分析指摺芒iPhone最快2024年才面世，所以此專利暫時未能大派用場。

摺疊雙方案 Samsung年初於MWC展出最新摺芒技術，其中Flex S用上S形雙鉸鏈設計，具備三截屏幕，一邊屏幕可外屈，另一邊屏幕則可內摺，令只有手掌大小的手機，攤開時擁有超大屏幕。另一款Flex G同樣擁有雙鉸鏈，只是左右兩邊屏幕可同時向中間摺埋，完全合上時看不到屏幕，減少入塵及刮花機會。

大尺寸副屏 motorola razr 2023近日有諜照流出，整體外形比上代圓潤，並把副屏加大至4~5吋，藉此增加顯示面積，還提升觸控靈敏度。機面雙攝鏡頭及閃光燈將保留下來，主鏡頭有5,000萬像素及1/1.55吋感光元件，而處理器預計會升級至S8 Gen 2，性能進一步提升。

內地廠出擊 內地廠商研發摺芒手機相當積極，據知Meizu、OnePlus及Realme將於下半年加入戰團，其中OnePlus已申請V Fold、V Flip兩個商標，分別採用大摺及細摺設計，屏幕解像度同樣達2K級數，盛傳今年第3季同機迷見面。

撰文︰陳志滔

攝影︰胡振文

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副屏可配合5,000萬像素主鏡頭拍出17:9比例相片。 屏幕可穩定懸停，並利用手勢觸發快門；而前置鏡頭集成Hasselblad系統。 5.3mm厚、239g輕薄四曲面機身，帶來舒適握持手感。（b） 內屏可承受20萬次摺疊，機身具有黑、白兩色選擇。 重約311g，幸好仿皮革機身令手感不致太差。（e） Flex S用上S形雙鉸鏈設計，具備三截屏幕。 備有天際黑與月曜紫兩色，可另購原廠手帶式素皮保護殼。（a） 屏佔比達86.48%，睇片時畫面清晰流暢，飽和度高。 支援上下或左右分屏，可以邊開會邊控制設定或添加成員。 內屏全局亮度高達1,200nit，戶外或室內都睇得清楚。（d） 水貨有齊晴山藍、華夏紅及梧桐灰3色選擇。 motorola razr 2023處理器預計會升級至S8 Gen 2。 6.8吋AMOLED屏幕展開時幾近無痕，芒貼邊緣位置也不明顯。 可自訂副屏畫面，內有不同動物圖像可供選擇。 搭載5,000萬像素相機模組，支援自動對焦、2倍光學變焦及120度廣角拍攝。（c） 坐擁6.45吋外屏及三鏡頭拍攝系統，國際版提供苔原綠色和亮黑色。 有分析指摺芒iPhone最快2024年才面世。 OnePlus已申請V Fold、V Flip兩個商標，分別採用大摺及細摺設計。