LANTERNA HOUSE顛覆光「盒」作用

貌似巨型燈具

構思建在巴西科蒂亞(Cotia)的「Lanterna House」,出自建築工作室Tetro Arquitetura的手筆,顧名思義,這幢別墅跟燈具有關——上半部分呈盒子狀,被落地玻璃包圍,配以半透窗簾,當內裏的燈飾亮着時,它就好像一盞巨型燈具,散發出媲美月色的迷人光芒;而以混凝土結構打造的下半部分則像燈座一樣堅實。據悉設計師的原意是要把建築物分成兩個對立部分,分別代表重量和輕盈(Weight and Lightness)、地面和天空(Floor and Air)、打開和關閉(Opening and Closing),給居住者帶來兩種截然不同的生活體驗。