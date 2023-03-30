LANTERNA HOUSE顛覆光「盒」作用

自然界有所謂「光合作用」（Photosynthesis），是指植物在光的照射下煥發生機。同樣地，有了光，本來幽暗的叢林也會變得有生氣，正如以下介紹的概念別墅「Lanterna House」，貌似一個巨型盒子，每當夜幕低垂，就會產生迷人的「光盒作用」，跟夜空中的月光互相輝映，讓入住者沐浴於光芒中。

貌似巨型燈具 構思建在巴西科蒂亞（Cotia）的「Lanterna House」，出自建築工作室Tetro Arquitetura的手筆，顧名思義，這幢別墅跟燈具有關——上半部分呈盒子狀，被落地玻璃包圍，配以半透窗簾，當內裏的燈飾亮着時，它就好像一盞巨型燈具，散發出媲美月色的迷人光芒；而以混凝土結構打造的下半部分則像燈座一樣堅實。據悉設計師的原意是要把建築物分成兩個對立部分，分別代表重量和輕盈（Weight and Lightness）、地面和天空（Floor and Air）、打開和關閉（Opening and Closing），給居住者帶來兩種截然不同的生活體驗。

順帶一提，建築面積為450平方米的「Lanterna House」，因間隔四正，內部空間非常實用，無論客廳、飯廳、睡房抑或廚房都予人寬敞舒適的感覺，加上安裝了大量落地玻璃窗，可引入自然光，減少能源消耗，兼模糊了室內、外的界線，令周邊的自然環境成為了生活的一部分，帶來極佳的觀景效果。

品牌起底 由建築師Carlos Maia、Débora Mendes與Igor Macedo組成，總部位於巴西東南部城市Belo Horizonte的建築工作室Tetro Arquitetura，對每個設計項目均力求做到獨一無二且不可複製，又着重與大自然融為一體，代表作包括「Açucena House」（第十二届國際空間設計大獎─艾特獎及Golden Trezzini Awards 2022得獎項目）、「Inclined Slab House」（Golden Trezzini Awards 2021得獎項目）等。

同場加映

新世代樹屋Koyan Villa 構思建於伊朗吉蘭（Guilan）的豪華別墅「Koyan Villa」，被落地玻璃包圍，同樣像一盞耀眼的燈具，成為樹林中的亮點。它由Mohammad Hossein Jalali Manesh擔任首席建築師，名字「Koyan」有心臟、中心的意思，並圍繞着一株老樹來興建，利用它的中心地位來提升建築物的對稱性，並有助區分公共和私人空間，可說是一幢新世代樹屋。

湖畔夢想家The Dream Space 由Hady Mirawdaly設計的「The Dream Space」，預想建於伊拉克庫爾德斯坦（Kurdistan）的某個湖畔，可說是為未來的現代生態住宅（Modern Eco-House）樹立了典範，在使用預製模塊化房屋（Precast Modular House）之餘，又顧及自然生態，例如以當地的天然岩石為支柱，加強建築物與周邊環境的聯繫，並藉着大面積的玻璃窗，引入自然光，也令家居生活進一步融入大自然。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

設計師把建築物分成兩個部分，給居住者帶來兩種截然不同的生活體驗。 上半部分連接戶外休閒區，方便入住者享受日光浴。 除了以老樹為中心，別墅亦與周邊環境打成一片。 大面積的玻璃窗，既有助引入自然光，亦可為生活空間帶來開揚的景觀。 大量的落地玻璃窗，模糊了室內、外的界線，令生活空間顯得更為開揚。 別墅的設計十分開揚，當燈光亮着，隨即變成樹林中最奪目的亮點。 「The Dream Space」的外形似一個發光盒子，跟「Lanterna House」的設計有着異曲同工之妙。 建築面積為450平方米，設施應有盡有。 「Koyan」的意思是心臟和中心，整幢別墅圍繞一株老樹來興建。 雖然是預製模塊化房屋，但它跟周圍環境融為一體。