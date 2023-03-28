泰國帥哥美女出沒注意

脫衣泳池派對是76 Garage的重頭戲，現場女士們無不尖叫失聲！

近年泰劇愈來愈盛行，最吸睛當然係泰國藝人令人眼前一亮的顏值，男的帥女的美！其實當地坊間也有不少型男索女隱身其中，有餐廳及酒吧更以此為賣點，侍應清一色是型男或青春少艾，更和顧客有大量互動，令人玩到唔願走。唔夠喉的話，住酒店都可見到大隻仔服務員，果然處處好風光，眼睛吃盡冰淇淋！

帥氣小鮮肉 濕身抱抱 要數泰國人氣最高的型男餐廳，位於曼谷Lat Phrao區的76 Garage必定上榜！賣點是店內的侍應全是小鮮肉，高挑身形配搭健美身材，據講他們大都是業餘模特兒或網紅，顏值有一定保證。餐廳設有打卡位讓顧客跟他們拍照影相留念兼互動一番，當你以為他們純粹Sell靚仔及親切的話便大錯特錯，事關餐廳設有表演舞台，一班小鮮肉會偶像男團上身在台上又唱又跳，舞步齊拍子準，功架十足，令在場喝采聲此起彼落！不過真正高潮位是他們會赤裸上身、換上短褲跳入餐廳的泳池內，向在場的女顧客提供「公主抱」服務，當場便吸引不少女生投懷送抱，並呼朋喚友拍下此情此景留念！滿足大家的打卡欲望後，他們又穿回制服繼續捧餐、斟酒的工作，餐廳提供多種款式的泰菜，價錢親民，一般的點餐便可跟侍應影相，而點貴酒或酒塔的話侍應更會前來主動互動，至於貼士打賞則是悉隨尊便。到訪前可先預約。

年輕女侍應 吹水陪你玩 有型男又點可以無美女？男士們如果去清邁，就必定要到位於Pa Daet Sub-district的Milk Club觀摩。位置距離清邁國際機場不遠，進店後應該會雙眼發光，事關這間餐廳有廿多位穿上性感小背心的女侍應在客人身邊團團轉，看得人心跳加速。年輕及漂亮是這些侍應們的賣點，有些更是大學生來做兼職，她們非常健談，食物上枱後，客人可邀請她們傾偈、吃喝、猜拳、玩撲克牌等，不需另付服務費，只是她們不能坐下，因還要服務其他客人。台上也不時舉行遊戲及表演，大家可以上台玩埋一份，與美女們近距離接觸。每逢節日或有大型盛事例如新年、聖誕或世界盃等，她們更會換上應節服裝與眾同樂呢！餐廳酒水價錢不貴，食品也有很多選擇，例如炸薄脆配辣味沙律、藥膳雞腳、鹽烤蘑菇、泰式生蝦等，一邊享用美食一邊欣賞美女如雲，實在是人生一大樂事，不過如果想氹美女們開心，最好先學定幾句泰文啦！

猛男出沒 搬運行李 除了光顧餐廳，酒店同樣令人眼福不淺！位於中部華富里府的PJ Loft Hotel Lopburi，便以一班騷肌猛男為你服務作賣點，成功引起了話題。話說酒店老闆的「猛男計」早有前科，之前在曼谷華馬夜市開設海鮮餐廳Staneemeehoi，便靠一班高大威猛的露肌服務員熱舞送餐而人氣爆燈。今次再下一城開設了這間酒店，宣傳照便找來猛男服務員在酒店大堂、走廊、房間、浴室拍攝，他們上身露出結實肌肉，下身穿着傳統泰式絲綢褲，身材好到叫人流鼻血。請不要誤會，他們的服務只限幫助客人辦理入住和退房手續、搬運行李、打掃房間、於餐廳招呼客人等，絕不會有其他「特殊」服務。雖然提供特別的視覺享受，但客房房租不貴，基本設施如冷氣、電視、書桌、衣櫃、浴室等都齊全，而且每間房的床頭壁畫都不同，畫上不同國家的地標，例如英國的倫敦橋、澳洲的悉尼歌劇院、美國自由神像等，打卡一流。房租每晚THB499起（約HK$113）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

不少女客人都樂意讓男侍應來個公主抱並拍照留念。 餐廳佔地甚廣，提供多款泰菜供顧客享用。 小背心加長腿，不少更是大學生，又靚又Talk得。 店舖天花以七彩燈籠裝飾，有室內及室外空間。 猛男的服務包括幫助客人辦理入住和退房手續、搬運行李、打掃房間、餐廳招呼客人等。 酒店餐廳為歐式風格，純白色牆壁、黑白方形磚、哥德式風格拱門等，感覺清新。 侍應們會上台唱歌跳舞，甚有K-pop男團味道，氣氛High爆。 室內布置帶點懷舊風格，並擺設了貨櫃作點綴。 美女餵食是指定動作，男士們應該食緊乜都唔知。 設有貴賓房，適合注重私隱的朋友。 一般時間服務員會穿着傳統泰式絲綢褲為你服務，若在餐廳或咖啡廳工作，他們會繫上圍裙。 酒店屬於小型酒店，離華富里府的人氣景點三峰塔、考下巴萊城及華富里動物園等都很近。 現場有不少人在店內慶祝生日，只需叫一份果盤就可以被猛男包圍影相。 Milk Club店內約有廿多位美女侍應，可邀請她們傾偈、吃喝、猜拳、玩撲克牌等。 台上不時有精彩表演，邀請客人玩埋一份。 推介炸薄脆配辣味沙律，材料有豬肉碎、羽衣甘藍莖及蝦，酸酸辣辣令人胃口大開。 每間房的床頭壁畫都不同，以獨特風格畫上不同國家的地標。