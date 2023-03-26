2合1書枱 貓咪陪你辦公

今時今日，作為寵物的貓狗可謂集萬千寵愛於一身，為牠們打造的用品更係推陳出新，無論外形及實用性均令人喜出望外！日本有購物網站推出了人貓共用家具，當中焦點莫過於貓塔書枱，簡單講就係將書枱及供貓咪活動耍樂的貓塔結合，讓貓咪陪你辦公或溫書，包保醒神！另外還有貓咪專屬領呔及狗狗用充氣床，無論打扮或享受都比人類講究呀！

結合貓塔 貼身相伴 於DINOS網站上架的人貓共用家具中， 使用天然木材製造的貓塔書枱可謂最得貓奴歡心，貓塔部分設有梯級讓貓咪上落或走到枱面，塔身的多層板塊有穿孔滿足貓咪穿爬欲望，而塔頂則有透明膠兜可看到貓咪在內的一舉一動，時刻都可相伴左右。網站亦同時有多款共用書架及雜物架，重點在於櫃身採用梯級形或有穿洞的設計，前者櫃身是方便貓隻上落的高度，後者的洞孔設有洞蓋增加使用的靈活性，讓貓咪可自由走動，亦給牠們一個躲藏的地方。

貓咪領呔 襯「親子裝」 日本領呔專門店giraffe的商品從設計、企劃到生產，都在日本進行。別具創意的設計和用色，令男士領呔不再老土。最近品牌更推出貓貓專用領呔及煲呔，和人用領呔一樣，大劍領和小劍領有不同圖案，望落好醒神。設計容易穿戴，而且可調節鬆緊，貓咪可以戴得自在。款式方面有品牌流行的灰色及軍藍色組合、也有藍白條子、立體紅玫瑰等款式，不妨為貓貓裝扮後影靚相留念。所有貓領呔及煲呔都有同款的男裝，方便男士們襯番一套「親子裝」，絕！

狗狗充氣床 露營必備 近來不少人愛上露營，戶外用品亦愈出愈多，讓大家在野外都有在家一樣的舒適感。戶外活動又怎可少了狗狗參與呢？日本寵物用品品牌Pet's Advance最近推出了一款專為狗狗而設的充氣床，讓愛寵露營時有專屬位置，又不會增添㩦帶上的負擔，隨時隨地充氣即可使用，可坐的表面約為31×35.2×10cm，中型狗仔都可以舒適躺臥。摺疊起來佔位不多，手袋都可以放到。使用防水物料製造，易於清洗及不易黏毛，絕對是和狗狗一起戶外活動的好拍檔。售¥7,480（約HK$441）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網