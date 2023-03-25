PUROSANGUE變種GT 10大新「焦」

潮流興玩Crossover，跑車界也不例外，所謂跨界跑車，可理解為混合了兩種車型設計特色的變種。日前抵港展出的法拉利（Ferrari）全新Purosangue左軚版，更是跨界變種中的表表者。從它身上雖可看到Crossover SUV的影子，但廠方強調它是一款糅合Crossover和SUV的新變種GT跑車；亦是廠方75年歷史以來首款4門4座位GT跑車。

新車加Options近900萬港元 無論是SUV又好，GT也好，單睇Purosangue在歐洲巿場甫推出旋即訂爆額，廠方要暫停接單就知其受歡迎程度。不過香港車迷唔使擔心，行右軚的香港巿場家陣仲可以預訂，基本售價約680萬港元。至於抵港跟車迷見面的這輛，車上加了不少Options，包括能變色的電化學玻璃車頂和Bianco Avus白色車身等，價值接近900萬港元。這款全新4門4座位GT點解咁搶手？睇完以下10大賣點你就知。

規格表 車型：4門4座位GT

引擎：V12自然吸氣

容積：6,496c.c.

最大功率：725cv/7,750rpm

最大扭力：716Nm/6,250rpm

傳動：8前速F1雙離合器

驅動：中前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.3秒

最高時速：逾310km/h

車身體積：4,973×2,028×1,589mm（長×闊×高）

同場加映：Roma Spider軟頂開篷回歸 承襲自Ferrari Roma大獲好評的V8 2+理念，廠方早前發表旗下全新力作Roma Spider開篷跑車。它是繼365 GTS4（1969年）車型後，相隔54年再次將軟頂開篷設計應用於前置引擎布局的法拉利上。其軟頂開篷結構可於60km/h或以下自動打開或關上，過程僅需13.5秒，而軟篷物料採用全新研發的高科技織物，並提供獨特雙色編織及多種配色方案，以增強頂篷表面的3D效果。快背式車頂線條亦經過重新設計，後車窗可融合於軟頂開篷結構內，在頂篷開啟時將被收納於篷罩下方；並引入專利的擋風板，整合於後排座椅靠背，確保出色的駕乘舒適性。

撰文：林登麗

攝影：方偉堅

1. 出眾性能表現

車載四輪獨立轉向系統及帶有6向底盤動態感測器（6w-CDS）的ABS 「evo」控制系統，配合世界首創的全新主動懸掛技術，高效地控制過彎時車身側傾及於顛簸下保持輪胎的觸地面積，實現出眾性能表現和操控回饋反應。 4. 前後對開車門

為保持緊湊車身，同時方便後排乘客進出車廂，特別引入後鉸鏈式電動後門，跟前車門形成對開布局。前及後門的開啟角度分別達63度及79度。 7. 跑化電動座椅

車廂配備4張獨立跑化電動座椅，每張都支援獨立調節及加熱功能。一對前排座椅還可加配提供5種按摩類型及3種強度的按摩功能。 10. 旋轉觸控介面

錶台中央及後排兩座位之間，均設有一個圓形的隱藏式旋轉觸控介面，前後排乘員均可藉此調校包括冷氣溫度、出風量、座椅電熱按摩，甚至玻璃車頂透光度等相關設定。 2. 3.3秒零百加速

這具6.5L V12引擎的最大馬力為725cv，而716Nm峰值扭力能於6,250rpm時全數釋出。值得留意是在2,100rpm低轉速情況下，也能釋放出8成扭力（約573Nm），不僅帶來跑車標誌性的油門反應及震撼人心的聲浪，0~100km/h直線加速僅需3.3秒。 5. 電化學玻璃車頂

標準配備碳纖維車頂，以減輕重量並降低重心。至於拍攝車選裝了首度提供的電化學玻璃車頂，玻璃塗有電感光膜作深淺色變化。 8. 49:51前後重量比

擁有跟現代GT截然不同的車身比例，採用中前置自然吸氣V12引擎布局，而8前速F1雙離合器波箱被置於後方，動力傳輸單元（PTU）則設於引擎前方，成就49:51極理想的前後重量比。 久違了50多年的FR軟頂開篷，應用於最新發表的Roma Spider身上。 3. 空氣動力學效率

車身設計以最佳空氣動力學效率為大前提，頭燈上方、尾燈下方、頭冚上、A柱下方橋型小側翼、前泵把入風口、輪拱罩飾板等都有引導氣流的通風設計。而專門開發的23吋鑽石切割鍛造輪圈，外側融入新元素，有助從輪拱罩抽取熱空氣。 6. 電控翻平尾箱

在4座布局下尾箱標準容量有473L，後排座椅還可電控翻平以換取更大載物空間，這設計未曾在法拉利GT身上有過。 9. 數碼化中控台

錶台上設有兩塊數碼化顯示屏，其中前乘客席前方的一塊為10.2吋，提供行車資訊助乘客同步參與駕駛體驗；還標準配備首次出現於法拉利車型的Burmester 3D環迴音響系統，以及廠方首創可檢測車外空氣品質的感測器，通過智能空氣控制系統防止PM2.5顆粒進入，以改善車廂空氣質素。 軟頂開篷在時速不超過60km/h下，僅需13.5秒即可輕鬆開啟或關閉。