PUROSANGUE變種GT 10大新「焦」
潮流興玩Crossover，跑車界也不例外，所謂跨界跑車，可理解為混合了兩種車型設計特色的變種。日前抵港展出的法拉利（Ferrari）全新Purosangue左軚版，更是跨界變種中的表表者。從它身上雖可看到Crossover SUV的影子，但廠方強調它是一款糅合Crossover和SUV的新變種GT跑車；亦是廠方75年歷史以來首款4門4座位GT跑車。
新車加Options近900萬港元
無論是SUV又好，GT也好，單睇Purosangue在歐洲巿場甫推出旋即訂爆額，廠方要暫停接單就知其受歡迎程度。不過香港車迷唔使擔心，行右軚的香港巿場家陣仲可以預訂，基本售價約680萬港元。至於抵港跟車迷見面的這輛，車上加了不少Options，包括能變色的電化學玻璃車頂和Bianco Avus白色車身等，價值接近900萬港元。這款全新4門4座位GT點解咁搶手？睇完以下10大賣點你就知。
規格表
車型：4門4座位GT
引擎：V12自然吸氣
容積：6,496c.c.
最大功率：725cv/7,750rpm
最大扭力：716Nm/6,250rpm
傳動：8前速F1雙離合器
驅動：中前置引擎、四輪驅動
0~100km/h：3.3秒
最高時速：逾310km/h
車身體積：4,973×2,028×1,589mm（長×闊×高）
同場加映：Roma Spider軟頂開篷回歸
承襲自Ferrari Roma大獲好評的V8 2+理念，廠方早前發表旗下全新力作Roma Spider開篷跑車。它是繼365 GTS4（1969年）車型後，相隔54年再次將軟頂開篷設計應用於前置引擎布局的法拉利上。其軟頂開篷結構可於60km/h或以下自動打開或關上，過程僅需13.5秒，而軟篷物料採用全新研發的高科技織物，並提供獨特雙色編織及多種配色方案，以增強頂篷表面的3D效果。快背式車頂線條亦經過重新設計，後車窗可融合於軟頂開篷結構內，在頂篷開啟時將被收納於篷罩下方；並引入專利的擋風板，整合於後排座椅靠背，確保出色的駕乘舒適性。
撰文：林登麗
攝影：方偉堅
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