唔玩無話題Game壇巨作來襲

最近Game迷肯定勁忙，皆因各大平台主機與電腦遊戲頻頻有重磅作品來襲，除了期待多年的《暗黑破壞神IV》展開公測，重製版巨作《Resident Evil 4》亦已上架，稍後還有新一集《薩爾達傳說王國之淚》。今次一於整理2023上半年必玩人氣大作，大家記得預留硬碟空間裝Game喇！

勁爆續作

暗黑回歸 全球Game迷引頸以待的《暗黑破壞神IV》歷經4年開發，終於在3月25日迎來Beta公測。玩家可率先體驗序章與完整第1章的內容，踏入白雪皚皚的「碎峰嶺」盡情斬殺惡魔，完成當地住民提供的任務，並從敵人身上搜羅傳奇裝備。初始職業有野蠻人、俠盜、魔法使供選擇，正式版將會加入德魯伊與死靈法師。

每個帳號最多可創建10個角色，玩家既能單機過關殺敵，也可透過多人合作模式組成4人隊伍，齊齊分享經驗值「升呢」；而且即日起官方討論區正式上線。

傳說展開 2017年《薩爾達傳說曠野之息》廣受好評，續作《薩爾達傳說王國之淚》將於5月12日獨家登陸Switch平台。遊戲接續之前的結局，描寫成功打敗災厄加儂的主角林克，與重獲自由的薩爾達公主展開新冒險。暫時所見玩法跟上集分別不大，並設有全新道具和武器，同時開放世界更加遼闊，除了海拉魯大地，舞台還將延伸到天空，玩家可駕駛滑翔機翱翔天際。

絕地再現 《STAR WARS絕地：倖存者》經過多番延期，鐵定於4月28日上市。新作時間線設於《STAR WARS絕地：組織殞落》事件5年後，主角凱爾已經由小學徒變成絕地武士，面對帝國的持續追捕，他必須提升原力才能生存下去。今集宇宙更加浩瀚，每個星球都有不同挑戰和敵人，旅途中可獲得裝備和獎勵，還會認識一群有趣的角色，與他們結盟便能解開新故事。

經典重製

新版改良 《The Last of Us Part I》繼去年於PS5推出重製版後，近日輪到PC玩家有得玩！遊戲收錄單人故事模式及後續釋出的DLC前傳章節《拋諸腦後》，並針對PC重建遊戲體驗，例如重塑角色容貌、改良畫質與操控、加入全新可解鎖服裝、擴大無障礙輔助選項，以及改進探索與戰鬥方式等。開發商還於特定地區發售「火螢特別版」，內含SteelBook鐵盒、漫畫和數位豪華版內容。

恐怖降臨 近年《Resident Evil》多款重製版皆獲得佳績，被譽為系列最好玩之一的第4集，重製版即日起於PS、Xbox與Steam上架。新作以保留原版精髓為目標，換上全新視覺效果及現代化操作，重新構建整個故事線，令恐怖體驗進一步提升。舊作射擊、逃跑、近身戰鬥等動作得以保留，並加入緊急迴避和小刀招架等動作。

同場加映

二次創作經典 《悟空The Crown of Wu》是獨立工作室Red Mountain打造的動作冒險遊戲，集合了戰鬥、解謎、魔法等元素，創作靈感取自中國經典小說《西遊記》，悟空原屬天庭武將，犯下罪行後被凍結，經歷幾十年後醒來卻發現世界即將毀滅，他要尋回力量來源「王冠」，才能贖罪和拯救世界。

摔角多人亂鬥 《WWE 2K23》早前於PS、Xbox及Steam平台上市，以16次世界摔角冠軍John Cena為封面人物，玩家可於2K Showcase模式中經歷其WWE生涯，透過獨家「Slingshot技術」實現遊戲與真人影片之間的無縫轉換。而深受粉絲喜愛的WarGames模式登場，玩家們可在鐵籠中展開多人亂鬥。

最新補品一覽

粉紅手掣 Xbox Series X|S最近加推Deep Pink深粉紅特別版無線手掣，採用搶眼的深粉紅作主色，配以黑色按鍵對比，奪目非常。適用於遊戲主機之外，也可透過藍牙用於Windows 10/11電腦、Android及iOS流動裝置。

極速SSD Western Digital旗下全新WD_BLACK SN850X NVMe SSD適用於PS5主機，搭載PCIe Gen4技術，提供高達7,300MB/s的順序讀取速度，有效降低遊戲延誤及改善散熱表現，容量有1TB、2TB和4TB三款選擇。

曲面屏幕 Philips顯示器34M2C8600採用QD OLED技術，通過VESA DisplayHDR True Black 400認證，實現純黑畫面，且具有3,440×1,440超闊曲面屏幕、175Hz刷新率及0.1ms響應時間，完全為電競而設。

撰文：陳志滔

反叛天使伊納瑞斯回歸，官方商店現正發售這人氣角色的26吋雕像。 「碎峰嶺」冰天雪地，地圖無縫連接兼有高低落差。 為了保護銀河系，主角凱爾將繼續其波瀾壯闊的冒險。 物理模擬效果經過強化，如今子彈能擊碎玻璃與混凝土。 地圖以中國神話為靈感，魔幻得來帶有山水畫風格。 每款容量SSD均配備散熱片及自適應散熱管理技術。 提供野蠻人、俠盜、魔法使、德魯伊與死靈法師5大職業，最多可創建10個角色。 林克再度擔演主角，上天下地跟玩家一同冒險。 今集遊戲版圖更大，每個星球都有獨特風貌及生物。 利用最新影像技術重建登場人物，外觀與表情變化更像真。 收錄了Roman Reigns、Brock Lesnar等多位WWE巨星。 34吋曲面顯示設計，帶來178度可視角度。 每條主線都有頭目，Beta版就有雙手附有巨刃的艾薩瓦。 新作沿用上集的賽璐珞風格，畫面唯美又富卡通感。 透過動態匹配技術，讓人物的行為舉止更生動寫實。 遊戲以第三身「越肩式視角」進行，射頭或射腳會有不同反應。 手掣改配深粉紅色，比原色更搶眼。