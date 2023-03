唔玩無話題Game壇巨作來襲

新版改良

《The Last of Us Part I》繼去年於PS5推出重製版後,近日輪到PC玩家有得玩!遊戲收錄單人故事模式及後續釋出的DLC前傳章節《拋諸腦後》,並針對PC重建遊戲體驗,例如重塑角色容貌、改良畫質與操控、加入全新可解鎖服裝、擴大無障礙輔助選項,以及改進探索與戰鬥方式等。開發商還於特定地區發售「火螢特別版」,內含SteelBook鐵盒、漫畫和數位豪華版內容。