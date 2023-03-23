POETRY詩一般海上行宮

世界那麼大，要是每天都可以去一個新地方開眼界，絕對是人生一大樂事！難怪有不少人以環遊世界為夢想，甚至過着居無定所的流浪生活也甘之如飴。來自荷蘭的設計公司Sinot Yacht Architecture & Design，特別構思了一幢可移動的豪宅「POETRY」，以奢華角度呈現另一種層次的「四海為家」。

與大海打成一片 「POETRY」是豪華住宅和超級遊艇的混合體，其設計受度假村啟發，給有意親水而居的朋友提供一個值得期待的方案，也希望它能像詩一般存在於天地之間。

先由外觀說起，「POETRY」的船體修長，近130米的長度，加上19米的寬度，確保船上空間符合豪宅講求寬敞的基本條件，而呈梯形的上層建築，採用開放式設計，成就了開揚、無阻的活動空間，亦為乘客提供廣闊的觀景視野。與此同時，設計師重視遊艇與大海的無縫連接，因此「POETRY」的表面使用了大量落地玻璃窗，令室內外空間打成一片，而下層甲板的海灘俱樂部亦設有6個巨大的摺疊式艙口，方便住客下海，體驗水上活動的樂趣。

主人房自成一國 既然是一幢可移動的水上豪宅，內部設施自然極之奢華，當中有4間客房、兩間VIP客房和一間主人套房，全部附設浴室，可容納14位住客。布局上，有別於傳統遊艇，駕駛室被移至船首，以騰出頂層甲板作為主人套房，換言之，船主可享有一個不受外界干擾而又視野開揚的私人空間，其下面則有一個附帶開放式廚房的私人用餐區、電影院等設施。再往下一層的主甲板，是VIP客房和其他客房的所在地。至於康樂區則在下層甲板，毗鄰海灘俱樂部，設有土耳其浴室、桑拿浴室、健身房、美容院等，可謂一應俱全。

性能方面，按設計師的預想，「POETRY」將採用氫電或PEM燃料電池推進，可以12 節速度巡航長達4,500海里，最高速度則為17.5節。

品牌起底 總部位於荷蘭的Sinot Yacht Architecture & Design，由超級遊艇設計師Sander Sinot創立，團隊是由近50名來自建築、工業設計、室內建築、設計工程等不同領域的專業人士組成，曾多次與著名船廠Feadship合作，代表作「Musashi」更獲得2012 ShowBoats Design Award。

規格表 船身長度：129.6米

船身寬度：19米

巡航速度：12節

最高航速：17.5節

同場加映 作為海上行宮的「POETRY」，擁有與別不同的上層建築，令人眼前一亮，而出自設計師Chris Lane的概念遊艇「Aegir」，同樣以獨特的上層建築，為船主帶來非凡的觀景體驗。

「Aegir」的名字源於北歐神話中的深海之神，外觀設計體現了斯堪地那維亞（Scandinavian）強調線條利落、用色素淨的理念，當中最搶眼的部分非上層建築莫屬，看似一個四方玻璃盒子，置身其中可盡覽四面八方的景觀，鏡面玻璃的使用又有助遊艇融入周圍環境。另外，船上的設施齊備，包括桑拿浴室、健身房、小型游泳池、電影院、開放式觀景休息室等等，絕對可為乘客帶來入住豪宅般的生活體驗。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

主甲板船尾設有露天用餐區，並對正游泳池，景觀開揚。 船尾的長餐枱可容納多達20位客人，並可按需要擴展至40個座位。 私人電影院 船上有兩間VIP房，大量採用木材這種可持續物料來布置。 上層的玻璃建築是「Aegir」的設計亮點，其上層還有一個開放式觀景休息室。 室內布置以木材為主。 有別於傳統遊艇，駕駛室設於船首，內有多項先進設施。 健身房 主人套房設於最高的甲板，絕對保障入住者的隱私。 VIP套房的浴室有個採用珍貴扁柏木打造的大浴缸，其位置可欣賞到絕佳海景。 「Aegir」的外觀體現了斯堪地那維亞強調線條利落、用色素淨的設計理念。 海灘俱樂部的側面連接露台，方便進行水上活動。 室內空間以淺色為主，再襯上一系列藝術品和特色家品。 美容院 主人房浴室的空間極大，設施包括更衣室、梳妝台，以及一個私人泳池。 客房的床鋪面向落地玻璃窗，住客即使足不出戶也能享受無敵海景。 船上設施應有盡有，包括游泳池、健身房等等。 主甲板的前方設有面向大海的弧形梳化，景觀視野一流。