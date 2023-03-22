回到80's 重溫Disco璀璨歲月

毫無疑問，80年代是香港Disco的黃金年代！當年中環、尖沙咀一帶Disco林立，每逢周末晚上都逼滿人，就連巨星梅艷芳、張國榮、陳百強都曾經是座上客。雖然隨着90年代卡啦OK的興起，Disco文化逐漸沒落，但它象徵着的輝煌時代及掀起的潮流文化卻沒被遺忘，反而成為許多時尚設計及藝術創作的靈感泉源。近日就有本地設計師以當年最火紅的Canton Disco為靈感，在The M+ Shop打造期間限定展覽。想重溫當年的Disco文化，就快快走進這趟時光之旅！

夜蒲黃金年代 在上世紀八十年代，有那個年輕人不愛「落D」，享受勁歌熱舞帶來的快感？當時大家都流行「Bar-Hopping」，會一晚去好幾間夜店玩，尤其是尖沙咀一帶的Disco，更是晚晚爆場。「落D」是「盛事」，大部分人也會悉心打扮，例如梳個靚頭或穿上大墊膊衣服、緊身衫褲或皮褸，風格超浮誇！Disco亦通常安排DJ打碟，氣氛十分熾熱。所以落Disco不止是一場消遣，更是一個見證東西時裝、音樂及兩性文化演變的機會。

追溯這個夜生活年代，又點少得當年人氣極盛的Disco Disco和Hot Gossip？據講當時要入場玩都唔容易，如果你衣着不夠潮、場內沒有熟人或未成年都統統冇得入。無奈Disco熱潮實在太勁，想入場的人太多，於是後來出現了一些Disco另類機制，例如買一件衫就可以有飛入場，又或在「Noon D」時段（中午12時至下午6時）入場。

位於廣東道的Canton Disco正是全城皆知的人氣娛樂場所，不少巨星如梅艷芳、張國榮、陳百強等都常是座上客。另外，多位國際巨星亦曾到訪此地，例如外國樂隊Swing Out Sister、New Order等也曾在此登台演出，而外國歌手Kylie Minogue的首次現場演出也是在此舉行。Canton Disco創辦人Andrew Bull更是來頭不小，有「香港DJ 之父」之稱，在80年代活躍於不少知名的Club。當時Andrew Bull邀請著名設計師陳幼堅（Alan Chan）負責品牌形象和產品設計，借助其前衞創意將的士高的潮流魅力推廣至年輕時尚的群眾。

揭開Disco形象秘密 作為當時熱門「落D」場所，Canton Disco形象十分前衞。「Canton」的Logo採用了Memphis字體，利用角度和曲線組成。而經典的泳者標誌便是Alan從其私人收藏的1930年代香煙卡中獲得靈感，配合綠與黑的鮮明對比，打造出具辨識度的視覺效果。Alan分享：「游水讓人聯想起綠色與藍色，而且當時年輕性格有點反叛，想做些與眾不同的事情。落Disco的人亦同樣擁有不同性格，所以萌生一個想法─為何不用綠色？綠色象徵Energy，而黑色就代表黑膠唱片設計及Disco夜生活。」

至於香煙卡，Alan指出：「當時的香煙卡公仔設計有游水、運動、車等，儲齊一套就可以拎獎，屬推廣香煙方法。」他收藏的那一套合共有48張香煙卡，卡上的游泳運動員全是東方人面孔。他說：「這些運動員的泳姿和游泳步驟，結合西方字體後形成了鮮明對比。大家看完這套卡後雖未必學到游水，但絕對可以一次過大飽眼福。尤其昔日有許多廣東人為了追求更好生活而『游水』來港，別具意義。游水不但被視為健康運動之一，泳者與落Disco人士的活力、服裝都很類似，因此在今個展覽中同時展示這些特別的香煙卡。」

展覽必睇：珍藏黑膠 若想重溫復古熱潮，可由即日至4月2日到The M+ Shop參觀以Canton Disco為靈感的期間限定展覽。整個展覽以游水標誌與綠色為主題，走復古懷舊路線，同時又以現代形式重新演繹昔日設計。Alan也在展覽中公開部分私人珍藏的Canton Disco檔案資料，讓大家可以重溫當日的輝煌的士高文化，絕對大開眼界。

展覽中的必睇位還有Alan的黑膠珍藏，當中不乏各式Disco、知名歌手的黑膠唱片。Alan分享：「唱片封套歷久彌新，大家都經歷過年輕潮流不斷輪轉，所有創意發自內心世界。」例如張國榮的《Virgin Snow》唱片，封套主題便源自派台歌《雪中情》，雪景在加拿大拍攝。即使現在看到，亦都不會過時。

Info：Canton Disco期間限定展覽

日期：即日至4月2日

地點：The M+ Shop

偶像與電影加持 復古熱潮返晒嚟 除Disco外，許多在八十或千禧年代曾經流行的物品也再一次出現在今天的偶像打卡照或電影中。由此可見復古真的變時興，大家會跟風嗎？

1. CCD相機（Charge Coupled Device）

雖然現在市面上是各種高像數的相片與影片當道，但在復古潮流下大家還是不能免俗的用回千禧年代曾經流行的CCD相機。隨着今年初爆紅的NewJeans成員與Lisa@ BLACK PINK在各自的社交平台釋出用CCD拍的美照，CCD相機的熱潮燒得更熾熱。這款相機除了自帶低像數的朦朧美，還有一種復古的氛圍感，拍出來的照片不用修圖就可以直出Po上社交平台，輕易呃Like。

2.卡式機（Cassette）

今年《想見你》電影版上映，再一次掀起大家聽卡式帶的熱潮。電影版沿用電視劇的設定，主角靠伍佰的一捲卡式帶，播放歌曲《Last Dance》來穿越不同時空，勾起不少人的80、90年代回憶。現在還有不少小眾樂隊持續推出卡式帶，如果你想體驗不一樣的聽歌感覺，不妨入手一部，建議選擇一部具有雙聲道播放、錄音功能的卡式機，體驗感覺會更完整！

撰文：羅學芝

攝影：方偉堅

除了Disco文化乘勢回歸外，許多80年代的流行玩意也捲土重來，聽黑膠已經是潮事！ 張國榮和林子祥也會「落D」㗎！站在中間的就是「DJ 之父」Andrew Bull。（受訪者提供） 留意Canton Logo採用了Memphis字體，利用角度和曲線組成。 展覽中的必睇位是Alan的黑膠珍藏，例如張國榮的《Virgin Snow》唱片。 特別採用粗網印刷的玻璃杯，粗糙的效果如同舊式印刷，加強懷舊氛圍。 卡式機喚起不少人的80、90年代青春回憶。 許多名人都是當年的士高常客，巨星梅艷芳就曾在Canton Disco開生日派對。（受訪者提供） 歌手Kylie Minogue的首次現場演出也是在香港Disco舉行呢！（受訪者提供） Alan收藏的48張香煙卡描繪了擁有東方面孔的游泳運動員每一組游泳姿勢和步驟。 杯墊在紫光燈照射下會發出螢光，呼應了的士高燈光效果。 也有展出Disco當年的VIP卡。 曾幾何時，無論是Disco內外都人頭湧湧逼爆場。（受訪者提供） 是次展覧策展人陳幼堅（Alan Chan），當年受Canton Disco創辦人Andrew Bull之邀，負責Disco的品牌形象和產品設計。 這張《One Night in Canton》黑膠唱片便用上黑色和綠色設計。 同場展出有游泳運動員及Canton字款設計的服飾。 Lisa用的這一款是Cybershot DSC-T77，粉紅色機身充滿少女心。