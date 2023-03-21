尋找冬甩復古露營車　免費換領Dirty Donut

喜歡打卡兼愛品嘗甜品的朋友要留意了！為迎接復活節，淺水灣灘畔商場the pulse即將於4月7至10日推出「EasterDonut Hunter‧尋找冬甩的故事」活動，若成功憑線索找到冬甩復古露營車位置，即賞你IG-able Dirty Donut！加上一連串食買玩優惠，讓訪客歡度節慶。

成為會員 尊享優惠

參加「尋找冬甩的故事」活動的朋友，只需要到商場禮賓部索取一張任務卡，收集「為食冬甩」於the pulse商場內留下的3個線索，沿路揭開巨型「為食冬甩」甜品車的藏身位置。成功完成任務，包括集齊蓋印、打卡等任務，即可免費換領Dirty Donut一個（名額有限，送完即止)。另外，活動日期內只要於the pulse任何一間商戶消費滿HK$500或以上，即場登記成為商場impulse會員，首100名新登記會員即可免費換領一份「棉花糖BBQ便當」或「Häagen Dazs」HK$50禮券。同期impulse會員只要出示電子會員咭即可於特定商戶尊享獨家購物或餐飲禮遇。商場於活動期間更會聯同晉智慈善基金舉辦「Rise Wise Autism Awareness Easter Pawty」寵物派對，包括有狗狗共融復活節尋蛋遊戲、狗狗瑜伽班及寵物用品市集，歡迎小朋友們或狗主帶同自己的愛犬前來體驗！