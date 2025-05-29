兩岸國際

海豹離奇現身南非街頭
南非第二大城市開普敦的沿海小鎮前日驚現海洋好友，一隻海豹疑迷失街頭，在人車往來的路上緩慢行走。當地居民感到驚訝，疑惑這隻重達兩噸的海豹如何到達距離海邊較遠的位置。當地動物保護協會亦派員到場展開救援行動，連續停放多輛車形成車鏈縮小活動範圍，並在獸醫為海豹注射鎮靜劑後，將牠放回大海。
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