利物浦車撞群眾 11人仍留醫

【本報綜合報道】英超球隊利物浦冠軍巡遊汽車撞人事件，肇事53歲英國白人男司機周二因涉嫌企圖謀殺、危險駕駛和藥後駕駛被捕。65名傷者中仍有11人留醫，情況穩定。警方確認汽車當時尾隨救護車避開路障，才能駛入巡遊路線。

默西塞德郡警方公布調查進展，確認肇事汽車趁一輛救護車處理疑似心臟病發個案時，尾隨救護車通過臨時打開的路障，穿越多條街道後才被球迷截停，隨後發生撞人事件，強調事件不涉恐怖主義。警方亦罕有公布疑犯持英國國籍、來自西德比郡，估計為避免假消息引發種族仇恨。當局保證會查明真相，呼籲公眾提供拍到疑犯行蹤的閉路電視片段。

內政大臣顧綺慧到車禍現場視察，感謝一眾緊急服務人員迅速應對，祝願傷者早日康復，並表明全力支持警方調查工作。英王查理斯三世、王儲威廉伉儷對事件表示深感震驚和悲痛，有份贊助利物浦球隊的威廉向傷者、現場急救人員致意。安妮公主周二到訪利物浦，向受影響家庭和社區表達慰問，並讚揚緊急服務人員英勇。

巡遊球迷妻被輾雙腿 親歷者講述，肇事汽車撞人時在他面前開始減速，他舉起雙手保護自己，同時試圖示意對方停下，惟汽車繼續前進。他立即向側邊躲避，但汽車仍撞到他雙腳，令他旋轉並撞向其他人。他當時腎上腺素飆升，奮力站起靠近女友。另一名球迷指，其妻子被汽車輾過雙腿，其子所坐嬰兒車亦被汽車撞開，儘管兒子無恙，自己已對巡遊產生心理陰影。