與烏停戰和談 俄續挺土國舉辦

【本報綜合報道】俄羅斯與烏克蘭早前在美國尋求停戰的努力下開展和談，但未取得具體進展。俄方其後拒絕在梵蒂岡舉行談判的提議，但繼續支持由土耳其作為東道國，舉行俄烏下一輪和談。

俄羅斯外長拉夫羅夫周二在莫斯科與土耳其外長費丹會談，感謝土耳其願意繼續協助俄烏談判，並推動和平解決問題。俄羅斯外交部發言人表示，俄方仍在制訂和平協議草案文件，將概述停火條件等，完成後會轉交烏方。俄羅斯總統普京在邊防軍日之際發表視像講話，表示邊防軍將繼續在各項工作中取得令人滿意的成績，挫敗侵犯國界的企圖、破壞分子和恐怖分子的偷襲，查明和消除販毒、非法移民和走私的渠道，並促進與夥伴發展高效的邊境合作和一體化關係。他又指，邊防軍人在特別軍事行動期間完成複雜和艱巨任務，屢次表現英勇和光榮。