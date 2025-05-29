加薩派物資爆混亂 以軍開火3巴人魂斷

哈馬斯斥援助是幌子 違人道主義 由美國及以色列支持私營援助組織「加薩人道主義基金會」（GHF）前天繼續繞過聯合國等國際組織，在加薩地帶南部拉法市分發物資，結果引發混亂，導致以軍開火驅趕，造成至少3名巴勒斯坦人死亡，46人受傷。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯批評，有關援助只是幌子，旨在強化佔領目標及控制巴人，而非提供幫忙，公然違反國際人道主義法。

當得悉加薩人道主義基金會前天下午將在拉法市派發餅乾及食油等物資，數千名正在捱餓巴人立即湧往現場。他們原先排成長龍等候，由於鐵絲網陣倒下，多人隨即闖入分發點搶走物資。有拿到食物的巴人難掩興奮之情，亦有人兩手空空。

數千人湧搶 釀近50死傷 面對失控人群，以軍立即開火趕散。在場記者表示，巴人非常絕望，沒有任何食物，在槍林彈雨下冒險拿走物資是養活孩子唯一途徑。加薩人道主義基金會表示，由於前來領取物資人數太多，其團隊不得不後退，至今已派發約8,000個食物盒，總計46.2萬份餐食。

加薩媒體辦公室事後聲稱，以軍開火造成接近50人死傷。該辦公室亦發聲明指摘上述混亂情景證明以色列未能有效應對以方通過飢餓、圍困及轟炸政策故意製造人道主義危機，又指以方在死亡、槍彈及飢餓威脅下建立緩衝隔離區來分發有限援助，並不是真正有意解決危機。

聯合國人道主義事務協調廳發言人前天亦批評，加薩人道主義基金會分發物資做法，分散人們關注加薩真正需求，例如開放通往加薩過境點。加薩人道主義基金會總部設在瑞士日內瓦，旨在實施一項由以色列提出援助物資分配方案。

根據以方方案，私營企業將負責援助工作，以及把援助物資運往加薩南部數個安全分發站點派發，排除聯合國等國際組織在外，獲美國支持。

網紅死於空襲 年僅11歲 另外，在加薩居住、年僅11歲網紅哈馬德（Yaqueen Hammad）日前死於以軍空襲，她生前致力於人道主義活動，經常在難民營發放物資。本報綜合報道