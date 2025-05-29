美促聯邦機構撤與哈佛7.8億合約

【本報綜合報道】美國高官傳媒表示，聯邦政府已要求所屬機構取消與著名學府哈佛大學的合約，總金額約達一億美元（約7.8億港元）。約200名美國本土學生周二下午在哈佛大學廣場示威，聲援國際學生，呼籲管理層捍衞國際學生簽證計劃。有傳哈佛曾拒總統特朗普之子巴倫申請入讀，因此招來報復，第一夫人梅拉妮亞辦公室發言人回應時強調此說法完全錯誤，因巴倫根本沒申請入讀哈佛。

意味切斷長期商業關係 官員指，總務管理局周二針對哈佛大學的上述最新指示，致函各聯邦機構，要求他們確認與哈佛有沒有合約關係，以及這些合約是否可以取消或重新分配至其他對象，下月6日前向總務管理局提交已終止的合約清單。報道引述另一名官員指，政府已確定有9個機構約30份合約要取消，總額約一億美元，當中包括為國土安全部官員提供培訓，與美國國家衞生研究院研究飲用咖啡影響的合約等。報道認為，今次做法意味華府要徹底切斷與哈佛大學長期以來的商業關係。

哈佛大學校長加伯周二受訪指，特朗普針對哈佛的舉措令人費解，不明白凍結哈佛研究資金和打擊反猶太主義之間關聯，此舉同時損害哈佛和國家利益，研究資金是用於聯邦政府高優先級工作。他呼籲大學加倍致力於國家利益，保持堅定立場。同日在哈佛的示威者揮舞美國國旗，舉起「不要屈服於獨裁統治」和「站起來，反擊」的標語，指摘聯邦政府繼凍結哈佛資金，再出手對付他們的同學，將對抗到底。