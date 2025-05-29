傳美停國際生簽證 駐華使館：無收指令

稱仍正常辦證 預約可網上申請 美國傳媒前天引述消息報道，國務卿魯比奧同日指示所有使領館暫停安排外國學生簽證面談，藉此準備擴大審查申請者社交媒體帳號，由即日起生效，恐導致國際學生赴美留學面臨更多阻礙。美國駐華大使館工作人員昨天透露，目前無收到相關訊息，仍正常辦理包括申請及面談在內手續，申請人可透過網上預約。

多間美媒前天收到美國國務院向一眾使領館發送外交電文，內容提及為了擴大審查外國學生社交媒體，領事部門由即日起不應再接收額外學生或訪問學者預約，直至收到進一步指引為止。換言之，若申請人於前天之前預約則不會受到影響。

料將審查社交平台內容 該份由魯比奧署名外交電文同時警告，由於領事部門需應付上述舉措，或影響領事部門運作及資源分配等，故在安排工作前，要考量每個個案工作量及所需資源，優先處理事項應是服務美國公民、處理移民簽證及預防詐騙情況發生。

縱使外交電文未有說明詳情，有美媒估計美方官員將審查申請者名下Instagram、TikTok、X等社交平台帳戶貼文、分享及評論等。被問及新政策會否導致國際學生趕不及在新學年入學，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）昨天強調，美方非常認真地審查入境人士。

中方促保障留學生權益 因應美國是中國學生其中一個留學熱門地點，中國官媒昨晨為此致電美國駐華大使館，獲對方澄清正如常處理辦理簽證事宜。中國外交部發言人毛寧同日主持例行記者會時重申已注意有關動向，中方一貫認為正常教育合作及學術交流不應受到干擾，中方敦促美方切實保障包括中國留學生在內的各國留學生合法正當權益。

資料顯示，美國於2023年至2024年學年一共收取超過110萬名國際學生。全球最大非營利性國際教育交流組織「美國國際教育工作者協會」估計，一眾國際學生每年為美帶來438億美元（約3,416.4億港元）收益，同時創造逾37.8萬個職位。

另外，魯比奧昨宣布新簽證限制措施，適用於審查美國人言論的外國官員及人士。本報綜合報道