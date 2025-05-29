日專家警告 南海海槽大地震 2030年代必發生

恐致富士山爆災 社會退回江戶時代 日本地球科學家、京都大學名譽教授鎌田浩毅近日警告，南海海槽大地震肯定在2030年代發生，且極有可能引發最大活火山–富士山的噴發，將影響100多公里外的首都圈，屆時經濟活動停滯、交通和通訊中斷，社會生活將退回至江戶時代。

鎌田浩毅表示，過往南海海槽大地震前後，太平洋沿岸海床高度存在上升和下降規律。從1946年南海道大地震起推算，海床估計會在2035年反彈並引發地震，誤差為前後5年。鎌田浩毅提到發生在江戶時代的寶永大地震，南海、東南海、東海3個地震帶於1707年10月28日連續發生估計黎克特制9級強震，主震及引發的海嘯導致6萬幢房屋建築倒塌、沖毀，估計5,000至兩萬人罹難。

水電基建交通通訊全中斷 在寶永大地震發生後49天，又發生富士山噴發（史稱寶永大噴發），距離富士山100公里外的江戶地區（東京）堆積火山灰厚達5厘米。鎌田浩毅直言，如果富士山再次大噴發，現代都市的電力、自來水、燃氣等基礎設施將全面中斷，經濟活動、交通、通訊恐停頓，屆時可能暫時倒退回江戶時代的水準。鎌田浩毅預計，假設現在發生寶永大噴發且持續15天，靜岡縣御殿場市火山灰厚度可能達120厘米。至於距離富士山頂80公里的神奈川縣橫濱市火山灰厚度約10厘米，而東京都新宿區會積聚1.3厘米火山灰，與江戶時代紀錄基本相同。

富士山噴發可造逾億損失 有學者擔憂，追溯過去富士山噴發歷史，可以發現噴發間隔約50至100年，可自寶永大噴發以來，富士山已沉寂約300年，其中一定累積巨大能量，會造成的破壞難以想像。日本內閣早前估計，如果發生一次與寶永大噴發同等規模的火山噴發，可能造成至少2.5萬億日圓（約1.360億港元）損失。惟許多專家認為，假若南海海槽大地震和富士山噴發同時發生，損失恐達數十萬億日圓。

南韓辦座談會商災害影響 南韓行政安全部昨日與火山防災專門委員會、氣象廳、國家災難安全研究院等機構專家和負責人舉行座談會，討論日本富士山噴發的影響。專家稱南韓距離富士山800公里以外，加上日本上空在西風帶的影響下盛行西風，即使富士山噴發，對南韓造成的影響也將相當有限。本報綜合報道

專家持續研究南海海槽大地震發生概率及影響。 南海海槽大地震可能發生範圍 日本地球科學家 鎌田浩毅 日本氣象廳去年首次發出南海海槽大地震臨時情報。