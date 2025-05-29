4口家誤食毒蘑菇 經濟窘迫難擔醫費

【本報綜合報道】廣東省河源市紫金縣柏埔鎮梅中村早前有一家4口誤食毒蘑菇後中毒住院，中毒者家屬周女士周一透露，中毒的是她的姑姑、堂姐、7歲的姪女和5歲的姪仔，出現嚴重肝衰竭、腎衰竭等病情，目前姪仔情況好轉已經出院，但姑姑、堂姐、姪女仍在留醫，由於家庭經濟條件窘迫，難以負擔醫療費。

2大1小仍留院 村鎮助籌款 周女士表示，兩名兒童轉院至廣州一度留醫，目前姪仔已經脫離危險出院，但姪女仍在住院，同樣遭受急性腎功能不全的病痛折磨，每天都需要抽血觀察情況。兩名成人仍在重症病房救治，雖然有農村醫保部分報銷，醫院也有所寬限，但接下來3人還要住院多久、花費多少，還是未知數。

周女士又稱，家裏以務農維生，家境較為窘迫，事發後村裏第一時間幫忙組織籌款，她們也向親朋好友借下不少錢，對此表示萬分感謝，也希望社會各界可以伸出援手，幫助家中長幼渡過難關。柏埔鎮政府工作人員證實，周家家庭條件相對比較困難，此前他們已經組織籌款，村鎮幹部都有捐款。