化工廠爆炸24死傷 省市縣組聯合救援

【本報綜合報道】山東省濰坊市高密市友道化學有限公司周二發生爆炸，造成5人死亡，19人輕傷，6人仍失蹤。事發後，山東省、市、縣3級啟動應急處置機制，成立聯合救援指揮部，目前現場搜救和清理工作仍未結束。

山東豪邁集團持股 事故發生後，應急管理部率工作組趕赴現場，消防救援隊伍已派出55車、232人到場處置。網上查冊平台資料顯示，山東友道於2019年成立，由山東豪邁化學有限公司、山東泰益升化工有限公司共同持股。公司現有員工300多人，致力於農藥、醫藥及相關精細化工中間體產品的連續流技術開發、生產、銷售。

山東豪邁集團掌舵人張恭運，1962年出生，高密人，從山東工學院機械專業畢業後，1983年曾到新疆軸承廠工作，1988年返回高密後，承攬了一家經營不善的紡織機械廠，開啟創業之路。2011年，張恭運旗下從事輪胎模具業務的豪邁科技在深交所主板上市。今年1月，張恭運以逾118億元人民幣（約130億港元）財富，在山東上市公司位列第7位，是濰坊高密地區排行第一的企業家。