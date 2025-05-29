目無法紀 賄賂換紙面服刑 陝西殺人犯判死

搶劫越獄行兇被捕 保外就醫9年再公訴 陝西男子郭二娃（又名郭華建）逾30年前參與持刀搶劫，逍遙法外7年後才落網但從看守所離奇逃脫，並因夥同他人殺害舉報人而再次被捕，服刑期間獲准保外就醫開始「紙面服刑」，直至2020年才再度收監。案件近日在延安市中級人民法院一審，郭二娃數罪併罰判處死刑。

郭二娃於1975年出生，1994年8月29日夥同他人預謀搶劫長途客車，郭二娃分得贓款1,300多元（人民幣‧下同，約1,414港元）。郭二娃作案逃跑後成為煤礦老闆，於2001年6月13日落網。郭二娃在甘泉縣看守所羈押期間，向看守所民警提出去延安市辦事並許以重金酬謝。民警同意讓郭二娃離開，他遂於同年10月12日乘機逃脫。

2020年始再度收監 郭二娃得知舉報人的身份後開始打探，2002年11月6日在新疆烏魯木齊殺害對方。郭二娃殺人案於2007年由延安市中級人民法院宣判，判有期徒刑18年。惟他服刑至2011年2月，便獲准保外就醫。郭二娃於5年前才再次收監，延安市中級人民法院作出再審決定，認為郭二娃原審判決在認定事實上和適用法律上確有錯誤，決定另行組成合議庭再審。

延安市人民檢察院前年作出變更起訴決定，以故意殺人罪提起公訴，受害人家屬姬艷花提起刑事附帶民事訴訟。根據判決書，郭二娃涉及搶劫罪、脫逃罪、故意殺人罪和行賄罪4項罪名，涉嫌非法佔用農地罪未認定。法院認為，郭二娃目無法紀，屬於罪大惡極且不堪改造的犯罪分子，應判處極刑。監獄、檢察院等單位多名公職人員亦因受賄罪，判刑一年半至5年不等。

死者家屬不滿賠償 對於一審判決，受害人家屬姬艷花歡迎刑事部分判決，但對逾5.3萬元人民幣（約5.9萬港元）的民事賠償金額不滿，將提出上訴。同時，郭二娃不服一審判決將會上訴。本報綜合報道