兩岸國際

無人機砸傷女童 縣府廠商願賠償

台灣澎湖本月5日起舉辦國際海上花火節，並於周一晚間舉行煙花及無人機表演，期間兩架無人機遭強風吹落，造成一名女童受傷。澎縣府旅遊處表示，已經聯絡小孩家屬，會趁他們行程空檔趕往慰問關心，無人機廠商都有購買保險，縣府及廠商都願意給予妥善照顧及合理賠償。（綜合報道）
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