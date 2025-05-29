兩岸國際

日男台北突遭踢 警方籲提供線索

一名日本男子周日在台灣台北市中山區外出期間，被一名陌生女子從後方用力猛踢，轄區中山警分局正翻查閉路電視釐清女子身份。中山分局表示，整宗事件動機不明，是否為隨機攻擊或另有原因仍待釐清，呼籲目擊民眾若有線索可提供，協助釐清案情真相。（綜合報道）
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