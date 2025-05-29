1比1復刻鐵達尼號 開建11年 完工無期

【本報綜合報道】四川省遂寧市大英縣投資10億元人民幣（約11億港元）復刻知名沉船鐵達尼號，但自2014年開始建造至今仍未完工。近日有網民發布一段航拍影片，可見郪江岸邊地船塢內的復刻版鐵達尼號已初具雛形，但銹迹斑斑。項目投資公司董事長蘇紹俊周一回應稱，項目一定會再次啟動。

資金鏈斷 項目暫停 公開資料顯示，復刻郵輪將按1比1建造還原鐵達尼號，船體長270米，闊28米，從龍骨到船橋高31.7米，船鋼耗量高達5萬噸。項目由中國船舶重工集團旗下的武昌造船廠建造，計劃用兩年時間完工，但至今仍未完成。當初計劃交付使用時，將以世界級郵輪嘉年華的形式，永久停靠在大英郪江，供世界各地的人來參觀體驗。

惟項目完工和交付日期卻一拖再拖，半成品郵輪也成為市民的話題，更有博主不時前往「探險」更新項目進度。原來該郵輪已建至第8層，但因投資者資金斷鏈，工程暫時停建。蘇紹俊未有回應停工原因和投入資金等問題，只強調一定會重啟項目。