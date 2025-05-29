湖南人大前副主任 貪1.47億判死緩

【本報綜合報道】海南省第一中級人民法院周二公開對湖南省人大常委會前黨組成員、副主任彭國甫受賄案公開宣判，以受賄罪判處其死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。彭國甫於2024年1月被查，同年7月被開除黨籍和公職。

另兩人涉違法紀受查

經審理查明，2004年至2023年期間，彭國甫利用擔任湘潭大學黨委書記、湖南省懷化市委書記、湖南省政協副主席、湖南省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務提拔等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.34億多元人民幣（約1.47億港元）。法院認為，彭國甫受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，具有多個法定、酌定從輕處罰情節，法庭遂作出上述判決。