高考1335萬人參加 舞弊違規務須嚴打

試卷安保措施強化 智能產品重點檢查 本年全國高考報名人數為1,335萬人，教育部將會同國家教育統一考試工作部際聯席會議成員單位，指導各地做好考試組織和考生服務工作，全力以赴實現「平安高考」目標任務，依法嚴厲打擊各類涉考違法犯罪活動。

教育部提出要全方位防範舞弊，維護公平公正。指導各地聯合展開淨化涉考網絡環境、清理涉考虛假公眾帳號、淨化考點周邊環境、打擊銷售作弊器材、打擊替考作弊、治理涉考培訓機構等專項行動。教育部將指導各地進一步健全考務管理工作制度，健全考務工作人員管理、試卷印製、試卷運送與保管、考試實施、安全保密、評分閱卷等各環節全流程工作規範要求，全力保障考試招生公平、安全、科學、規範。

培訓監考人員 制訂災害應急 教育部將會同有關部門加強命題基地、印刷廠、保密室等關鍵部位的安保措施，嚴防試題試卷失洩密。對全體監考人員展開網上培訓，考核合格方能上崗，切實提高履職盡責能力。教育部將會同有關部門提前研判地質災害、氣象風險形勢，指導各地摸排考點周邊安全隱患，修訂應急預案，細化處置流程，加強應急演練，嚴防自然災害、突發事件等影響考試正常進行。

教育部提出強化對手機、智能手錶（手環）、智能眼鏡等違規物品的重點檢查。通過簽訂誠信高考承諾書、違法違規案例警示教育等方式，加強對考生的誠信教育，引導考生樹立正確的價值觀和考試觀，自覺抵制舞弊行為。為深入展開2025高考護航行動，教育部及相關部門已為12個省份16名盲人考生專門命制盲文試卷，為1.4萬餘名殘障考生參加考試提供合理便利。

掃除虛假帳號 營造公平環境 教育部提出要加強對培訓機構和自媒體帳號涉高考行為的規範管理，嚴厲打擊虛假宣傳、收取高價諮詢費用、違規展開培訓服務、組織詐騙或作弊、誘導考生填報志願、擾亂考試招生秩序等違法違規行為，營造風清氣正的考試環境。本報綜合報道