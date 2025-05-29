駐外服役 台漢暗網販毒在美落網

【本報綜合報道】一名台灣大學資管系畢業的23歲外交替代役男子，涉嫌於暗網架設全球販毒平台，遭美國聯邦調查局（FBI）查出至少進行逾一億美元（約7.8億港元）的毒品交易，並從中抽佣5%，去年5月18日在美國紐約州甘迺迪國際機場被捕，控以4項罪名，一旦罪成將面臨最低終身監禁。

涉款近8億 恐囚終身

涉事男子林睿庠2020年於暗網創建名為「匿名市場」的販毒平台，在3年多時間利用該網站販售海洛英、冰毒等毒品。他落網後仍作困獸鬥，未即時供出犯罪細節，眼見FBI搜證齊全、難逃法網後才決定認罪，與警方達成協議轉為污點證人，並陸續供出幕後其他4名未曝光的共犯及數碼販毒金流。紐約法院因此罕見將宣判日期延至今年9月，如FBI順利抓到其餘共犯及相關疑犯，林睿庠可能獲得減刑。台方已配合美方，扣查其豪宅與虛擬貨幣等，價值超過兩億元新台幣（約5,200萬港元）。