柯文哲延押兩月 禁接見通訊

柯文哲

【本報綜合報道】台北地方法院審理京華城弊案、政治獻金案，今年1月、3月間兩度裁定台北前市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯文哲管帳人李文宗羈押禁見。由於羈押限期將至，北院前日提訊上述四人，最後裁定自6月2日起延長羈押兩個月，並停止接見、通訊。

北院合議庭法官指出，羈押本質上並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，與法院是否羈押被告並無必然關係。此外，因本案卷宗繁雜、共犯甚多，尚需相當時間進行審理，案情仍有晦暗不明之高度可能，且被告等人自2025年1月2日羈押至今，並無其他情事足認上述羈押之原因及必要性有何消滅或變更之情形，故原羈押之原因仍然存在。

民眾黨質疑北院決定 民眾黨同晚透過聲明表示，北院裁定的延押理由書中，根本找不到有必要繼續羈押柯文哲的具體事證，一句晦暗不明就裁定繼續延押，嚴重違反刑事訴訟法的羈押規定，令人完全無法接受。民眾黨指出，多名證人皆證言，柯文哲從未針對京華城容積獎勵下指導棋，一切根據都委會審議結果，依法辦理施行公告；如此欲加之罪，以剝奪人身自由之最劇烈手段延押，侵害柯文哲人權。