轟賴清德對美滑跪 國台辦嘲賣台專業戶

【本報綜合報道】國台辦昨日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華批評台灣地區首長賴清德面對美國高關稅一路滑跪，坐實賣台專業戶；上台一年以來，頑固堅持台獨分裂立場和倚外謀獨、以武謀獨的錯誤路線，為兩岸對話協商製造障礙。針對廣州有科技公司遭民進黨當局有關黑客網攻，陳斌華表示指公安機關將依法對上述人員公開通緝，並借助各類司法渠道堅決予以打擊。

陳斌華表示，只要堅持九二共識，認同兩岸同屬「一個中國」，兩岸就能開展對話、平等協商；如背離一中原則，圖謀「台獨」分裂，兩岸對話協商無從談起。他指，賴清德政府所謂「對等尊嚴」，如果等同於所謂的「兩國論」，那就是企圖改變兩岸同屬於一中的歷史和法理事實，是在為兩岸對話協商製造障礙，只會破壞台海和平穩定。

「內鬥萬能 施政無能」 陳斌華批評賴清德政府一再編造民主對抗威權虛假敍事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鈎斷鏈，變本加厲阻撓限制兩岸交流合作。面對美國高關稅，其倒行逆施、內鬥萬能、施政無能，嚴重背離島內主流民意，嚴重損害台灣企業、民眾切身利益。島內媒體對此作出失望之年、憤怒之年的評價，多項民調結果也充分表達了台灣社會各界對賴清德的強烈不滿。賴清德當局如繼續一意孤行，必遭民意反噬。