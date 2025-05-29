訪京晤王滬寧 洪秀柱斥賴清德去中國化

【本報綜合報道】第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」、和第六屆「兩岸媒體人峰會」昨日、今日先後在北京舉行。全國政協主席王滬寧前日在北京人民大會堂會見國民黨前主席洪秀柱及一眾出席上述活動的台灣文化及媒體代表，表示這次峰會有利弘揚中華文化優良的傳統。洪秀柱則批評台灣地區領導人賴清德「去中國化」不遺餘力。

王滬寧提出，要共同推動中華文化交流，致力於促進兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合；要共同堅持「一個中國」原則和九二共識，堅決反對「台獨」分裂；要共同站穩中華文化立場，攜手應對外部挑戰。洪秀柱指出，台灣早期是保留中華文化最完整的地方，因早期在台組建中華文化復興推行委員會，但之後改組為中華文化總會，如今更諷刺地由自稱務實台獨工作者的賴清德擔任會長，不遺餘力在做「去中國化」的工作。

新國台辦副主任首亮相 當日出席會面的官員包括北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤，以及首度亮相、新任國台辦副主任的趙世通。1971年出生的趙世通是天津人，曾在中共中央對外聯絡部參加工作，歷任副處長、處長、二局局長助理兼日本處處長、二局副局長等職務。

據國台辦官網內容，現時3名副主任為潘賢掌、仇開明、吳璽，而仇開明即將離任，國台辦維持「一正三副」格局。