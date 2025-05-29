遼寧號起降艦載機 日自衞隊東海戒備

兩國漁業討論商機 深化合作資源管理 日本防衞省統合幕僚監部前日通報，中國海軍航母遼寧號周日起在沖繩周邊的東海與太平洋海域，多次起降艦載戰機和直升機。討論東海資源管理的中日漁業合作對話周一在上海舉行，中國農業農村部與日本水產廳相關負責人出席會議，討論加強鰻魚資源保護、管理等議題。

通報指，遼寧號周日至周一與南昌號等多艘導彈驅逐艦、護衞艦航行，並在沖繩縣久米島西北約190公里的海域等處，展開約120次艦載機起降。遼寧號前日凌晨經沖繩本島和宮古島之間向南駛往太平洋，日方之後在宮古島東南約190公里海域再確認到其艦載機起降。

自衞隊F15戰機緊急應對 海上自衞隊護衞艦和巡邏機實施警戒，航空自衞隊F15戰機緊急升空應對。日本防衞省表示，雖然不清楚遼寧號的明確意圖，但中國海軍艦艇的活動日益擴大與活躍，正關注中方動向。遼寧號昨日現身台灣東南海域，台軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。

中日在漁業合作對話互相通報中日漁業發展及管理情況，交流各自開展東海漁業資源監測評估和養護管理工作進展。中方介紹近年在促進水產養殖綠色發展、強化近海捕撈管理、規範遠洋漁業、加強水生生物資源養護和打擊非法捕撈等方面的工作情況和成效，日方說明近年其漁業資源評估與管理制度修訂情況，以及東海鮐魚等表層魚類資源評估結果。會議期間，雙方共同實地考察中國水產科學研究院東海水產研究所、上海水生野生動植物保護中心，了解漁業資源調查和中華鱘等水生生物保護管理有關情況。

雙方一致認為，中日在漁業領域有良好合作基礎和廣泛合作空間，養護東海漁業資源是雙方共同責任，有必要保持密切溝通，加強對話交流，增進理解互信。雙方將以今次對話交流為契機，進一步深化合作基礎、拓寬合作領域，推動中日漁業健康發展和東海漁業資源可持續利用。本報綜合報道