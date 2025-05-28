俄設東北緩衝區 特朗普放任發展

5月22日，俄羅斯總統普京宣布，將在庫爾斯克、布良斯克及別爾哥羅德三州的邊境建立安全緩衝區。此舉明顯是烏軍去年8月大規模反攻庫爾斯克州，以及今年3月短暫進攻別爾哥羅德州所引發的防禦計劃。烏克蘭對此回應稱，俄羅斯的緩衝區應建立在俄境內，並認為此軍事策略顯示俄方缺乏停火議和的誠意。這也說明，烏方擔心俄軍將藉此佔據這三州與烏克蘭接壤的地帶，進一步鞏固和控制區域。

錯估形勢 將嘗敗果 不少歐美軍事與政治專家認為，俄軍目前已控制烏克蘭蘇梅部分地區，可作其北方戰線的緩衝區，具備進可攻、退可守的戰略意義。因為此地區的佔領，已有效分散烏軍南方戰線兵力，同時保護俄北三州，使俄軍得以加快在南面頓巴斯的推進步伐，甚至當烏軍潰敗，北方蘇梅區俄軍還可向西挺進，威脅基輔。

5月23日，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，正在起草和平備忘錄，列出達成協議的關鍵步驟，預計短期內提交給烏方，並希望對方也能完成相應部分交換參詳。不過，此舉更像是一場對外宣傳的公關行動，因俄烏雙方對和議所要達到的要求根本無法協調。拉夫羅夫更重申，反對在和議簽訂前停火30天，認為此舉僅為烏方、歐盟與美國政府爭取喘息與繼續戰鬥的準備。

據西方網站報道，一名助俄羅斯參戰的美籍軍人證實，俄軍目前兵力充沛，能依規定實施輪休；反觀烏軍還在天天拉伕上戰場，俄軍的數量與質素完全壓倒烏軍，估計烏東戰場俄軍與烏軍的前線兵力比例約為70萬對25萬，俄方勝利在望。

此外，美國國務卿魯比奧日前在參議院聽證會上稱，美方已無多餘的愛國者防空系統可提供，但會協調其他北約盟國提供支援。事實上，總統特朗普上任處理俄烏戰爭至今，已顯示出他已無能為力，只會放任事態發展。然而，特朗普至少認知到，他不能像拜登一樣，策動了俄烏戰爭、利用和犧牲了烏克蘭的國家利益與人民性命，還虛偽地想站在道德高地。不過，特朗普也極度無知，失策錯估俄羅斯的實力，將使美國面臨挫敗。

如今，特朗普以停止戰損與無謂殺戮為由，卸下黑鍋，準備抽身退場，這反而得到不少美國國民及歐洲民眾的道德認同。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻