《藍色多瑙河》月底上太空 紀念創作者200冥壽

【本報綜合報道】為紀念奧地利著名已故作曲家小約翰‧施特勞斯誕辰200周年，其代表名曲《藍色多瑙河》（Blue Danube）周六將被傳送至太空。奧地利維也納、西班牙馬德里和美國紐約將舉行公開直播活動。

3地公開直播 按照計劃，音樂的無線電信號將在1.5秒內到達月球，4.5分鐘內到達火星，37分鐘內到達木星，4小時後到達海王星，在23小時內，信號傳播距離將達到240億公里，與美國太空總署（NASA）外太陽系探測船「旅行者一號」相若。

歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）發表聲明表示，音樂以一種非常特殊的方式跨越時空將人們聯繫在一起，ESA很高興能與小約翰‧施特勞斯「同台演出」，開啟未來太空科學家和探險家的想像力。