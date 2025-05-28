甜點師製文物蛋糕 呈現華夏工藝瑰寶

網民呼驚人還原度 冀拓傳承新思路 內媒周一報道，中國湖北省武漢市一名甜點師憑藉精湛手藝，將青銅器和陶器等14件國寶級文物復刻成栩栩如生的糖藝蛋糕，引起廣泛關注。

每件10日籌備 2天內製成 鄒女士2012年畢業於動畫專業，2013年接觸甜點製作後深受糖藝吸引。自2024年起，她嘗試以蛋糕為載體復刻文物，已成功完成婦好鴞尊、商大禾方鼎等造型作品。每件作品需10天時間籌備，包括查閱史料、調配可食用色素，如她以菠菜粉和蝶豆花粉模擬青銅銹色，最終製作周期控制在48小時內。

其中，鄒女士憶述以南京博物院館藏的「小粉爐」造型蛋糕製作過程亦最為複雜，她歷經5次失敗，最終通過自製模具、糖漿一體澆灌成型，粉釉色澤與器型紋路高度還原，不少網民見狀直呼「還原度驚人」。

鄒女士表示，希望透過甜點讓更多人關注這些不該被遺忘的文化瑰寶。她目前計劃挑戰100件文物主題蛋糕，將傳統技藝與現代甜點藝術結合。其作品不僅展現了中國古代工藝之美，更為文化遺產的活化傳承提供了新穎思路。本報綜合報道