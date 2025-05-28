澳洲中資港口 美私募基金洽購

【本報綜合報道】澳洲傳媒前天引述消息報道，一間美國私募基金計劃向中國嵐橋集團提出購買澳洲北領地達爾文港99年租約。澳洲官員透露，嵐橋集團可能會接受接近10億澳元（約50.5億港元）報價。

報道指，美國私募基金Cerberus Capital Management計劃向嵐橋集團提出報價，高過嵐橋2015年支付的5.06億澳元（約25.6億港元）。嵐橋集團在澳洲非執行董事奧康納昨回應時指，集團尚未收到政府任何層級報價或接洽，達爾文港照常營運，將繼續專注於業務增長。

Cerberus Capital Management總部設於美國紐約，與特朗普政府有一定聯繫，其聯合創始人范伯格（Steve Feinberg）3月獲任命為美國國防部副部長。澳洲總理阿爾巴內塞早前競選時揚言，達爾文港是國家戰略資產，須掌控在國民手中，政府正制訂計劃取回達爾文港控制權。

華官媒警告風險 中國官媒昨日發表社評警告，如果澳洲強行收回達爾文港，將為美國在澳洲北部推動軍事布局清障開道，一旦部分甚至全部港口功能轉化為軍事用途，正常港航物流活動將讓位於軍事演習、艦隊補給和戰略儲備，當地民生及產業難以正常發展，將埋下遺患無窮禍根。