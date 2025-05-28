悉尼童黨頻施襲 華人擬下月遊行

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省悉尼童黨襲擊華人事件頻生，當地華人近日籌備發起遊行，希望推動新省參考昆士蘭省實施「成人罪行，成人量刑」做法，打擊未成年人士嚴重刑事犯罪行為。

發起人計劃6月7日或14日舉辦遊行，由悉尼中央火車站遊行至市政廳，目標是呼籲全社會重視青少犯暴力犯罪，推動修改法律，反對一切形式種族歧視。發起人表明不會容忍種族歧視，希望能夠團結華人，建立自我保護網絡。他亦期望新省效法昆省，下調部分嚴重罪行追責年齡，令童黨不能再因未成年而毋須為打人、搶劫、持刀等嚴重暴力犯罪受罰。

促未成年犯罪「成人量刑」 根據新省現行法律規定，檢方須證明年齡介乎10至14歲之間未成年疑犯，知道其行為是嚴重錯誤，案件才能推進。如被告在涉嫌犯罪時未滿18歲，並在21歲之前被起訴，法律上仍視其為「兒童」。

昆省去年12月通過《讓昆士蘭更安全法案》，1月1日生效，引入「成人罪行，成人量刑」做法，適用於10至17歲青少年，若其於2024年12月13日後犯下特定嚴重罪行，將面臨與成年人士相同刑罰。新規實行之初只涵蓋特定嚴重罪行，包括謀殺、過失殺人、嚴重傷人、嚴重襲擊、非法闖入住宅、商業場所搶劫、危險駕駛導致他人死亡或重傷等，適用罪行4月新增20項，總數增至33項。