男乘客九霄圖開逃生門 全日空波音787急降西雅圖

【本報綜合報道】日本全日空航空一架從東京飛往美國德州休斯敦客機，上周六在飛行途中突然有乘客試圖打開逃生門，導致緊急轉降美國華盛頓州西雅圖。

原定東京飛德州 航班追蹤網站FlightAware數據顯示，該架編號為114的波音787-9夢幻客機自東京羽田機場起飛，原定前往休斯敦喬治布殊洲際機場。在預定降落前3小時，一名男乘客突然從座位跳起，衝往緊急出口試圖打開機艙逃生門，其後被其他乘客及機組人員合力制服。機長事後臨時改道，於上周六凌晨4時20分左右緊急降落西雅圖塔科馬機場。

西雅圖機場警方公布，涉事男乘客有健康問題，獲送往當地醫院治療。西雅圖港發言人吉茲羅稱，當局接獲機上乘客試圖打開逃生門報告後介入處理，事件未造成任何乘客或機組人員受傷。

美國聯邦航空局證實，涉事航班因乘客行為異常而臨時變更飛行路線。然而客機降落西雅圖塔科馬機場後不久，一名乘客因不滿班機改道，在廁所門上猛力敲擊，後來被要求落機，最後在並未引起進一步騷動下平靜離開。該航班之後重新啟程，於上周六中午12時40分抵達休斯敦，較原定遲4小時。