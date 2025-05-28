貿戰暫休 美商家不問價囤積中國貨

【本報綜合報道】美國與中國本月中旬互降關稅後，美國商家紛紛趁90天「休戰」窗口期囤積中國貨。有美國老客戶甚至「不講價、只求快」，立即下單採購，盡量多囤貨，部分買家更提前為聖誕節下單。

內媒周一引述上海威邇達遮陽設備有限公司總經理丁林鋒報道，他沒想到美國顧客反應如此之快，本月12日官宣關稅下調當晚直接要求再下單一個貨櫃量貨物，貨值10萬美元（約78萬港元）。義烏市有公司襪子生產訂單已排到下月底，美國客戶接二連三下單，有老買家直接下單30萬對襪子，公司機器已開始滿載運轉，藉此應對新訂單。

罕有採用空運 深圳麥祺佳家居有限公司不少美國客戶是購物網站亞馬遜賣家，總經理王莉指客戶很怕缺貨，部分人早於去年12月底就未雨綢繆，囤積3至4個月貨量，直至中美關稅不斷上調時，仍然照下訂單，卻不讓出貨。她指公司月中一天接到4宗來自美國新訂單，總計30萬美元（約234萬港元），金額幾乎是公司平時半個月收益，本周公司計劃運出8個貨櫃量商品前往美國。她稱有些顧客比較心急，要求部分貨物直接空運，以前幾乎沒有發生過。