日美高層擬再就關稅談判

七大工業國集團（G7）峰會下月中旬在加拿大召開，美日屆時將舉行首腦會談，日方考慮爭取在會談上就關稅談判達成共識。有日本外交人士透露，峰會前可能還會舉行第5輪部長級談判。為了應對美國關稅政策，日本政府制訂緊急綜合對策草案全貌周一曝光，擬投入9,000億日圓（約493億港元）減輕民眾電費燃氣費負擔，以及支援中小企業資金周轉。

德：歐盟或報復美科企

另外，德國總理默茨周一警告，一旦歐盟與美國貿易戰升級，歐盟可以針對美國科技公司報復。他指目前歐洲在稅收等方面致力保護美國科技公司，此舉並非不能改變，自己不希望看到歐美貿易戰升級，更想合作解決。歐盟不應該就美國貿易戰作出草率慌亂反應，縱使明白關稅會損害自身，如別無他選，需要以關稅作為工具。