米價破頂 日政府15萬噸儲備 有望交付予30企

民眾着急 遊韓順道掃入 日本正面臨30年來最嚴重米荒，農林水產省最新數據顯示，米價已連續兩周上漲並創新高。新任農林水產大臣小泉進次郎昨宣布，截至晚上已有30間企業申請購買政府透過新方式投放儲備米，總量約15萬噸，最快明天交付。

由本月12至18日，全日本超市銷售5公斤大米平均價格為4,285日圓（約235港元），較前一周高出17日圓（約0.9港元）。無論是知名品牌「越光」等大米，抑或是包含多種儲備米「混合大米」，米價均有所上漲。目前大米價格較去年同期高出近兩倍，雖然價格於上月28日至本月4日一度回落19日圓（約1港元），但是下降趨勢未能延續，再次開始上行。

隨着米價不斷上漲，愈來愈多日本人前往南韓觀光後順道買米回國。本月1至19日，南韓大型連鎖超市易買得位於慶尚南道7間分店大米銷量按年增加4%，主要是由日本遊客購得。南韓農水產食品流通公社數據顯示，當地5公斤大米近期平均零售價為29,782韓圜（約170港元）。

小泉進次郎前日公布釋放儲備米新方式，把競標制改為由政府任意選定大型超市等零售商，通過「隨意合約」方式直接供貨，釋放量為30萬噸。他昨天在內閣會議後透露，折扣店驚安之殿堂營運公司及電子商務公司樂天集團等已申購新投放儲備米。連同流通業巨頭永旺（AEON）等當天宣布申購，申請量合計已達計劃投放量一半。

准小店申購儲備米 小泉進次郎補充，希望即日與部分商家簽約，明天交付儲備米，又計劃放寬現行申購儲備米條件，從僅針對大型零售商，改為讓小規模超市及米店也能申購。

他同日出席參議院農林水產委員會聽證會時表明，將努力消除米價高漲不安問題，並強調農林水產省職責是穩定糧食供應。本報綜合報道