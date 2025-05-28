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日修例允國籍欄寫台灣
由前天起，日本實施修訂版戶籍法，把戶籍國籍欄標示從「國籍」修改為「國籍‧地域」，允許台灣民眾在戶籍的國籍欄登記「台灣」。戶籍法過去規定，台灣人在辦理戶籍相關手續時，須把國籍填寫為「中國」，理由是日本政府僅承認記載的正式國名。（綜合報道）
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