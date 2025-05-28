盧拉患內耳炎返官邸靜養

巴西總統盧拉醫療團隊前天表示，79歲的盧拉突發眩暈，經診斷為內耳炎，檢查結果正常，已返回總統官邸靜養。盧拉近年健康狀況備受關注，去年10月在家中發生意外造成枕骨區域受傷，同年12月頭痛入院，接受顱內血管手術，出院後需避免體力活動、精神壓力及長途飛行。（綜合報道）