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盧拉患內耳炎返官邸靜養
巴西總統盧拉醫療團隊前天表示，79歲的盧拉突發眩暈，經診斷為內耳炎，檢查結果正常，已返回總統官邸靜養。盧拉近年健康狀況備受關注，去年10月在家中發生意外造成枕骨區域受傷，同年12月頭痛入院，接受顱內血管手術，出院後需避免體力活動、精神壓力及長途飛行。（綜合報道）
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