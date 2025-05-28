歐美多國 援烏武器射程撤限 俄羅斯斥決定危險

克宮草擬和平協議備忘 概述解決原則時間表 德國總理默茨前天在柏林表示，德國及其盟友已不再限制援烏武器射程，意即烏克蘭可使用西方國家提供的武器打擊俄羅斯境內軍事目標。繼俄羅斯克里姆林宮同日表示，有關決定非常危險後，外交部發言人扎哈羅娃翌日提及，莫斯科正準備俄烏和平協議備忘錄，將概述解決危機問題原則及可能時間表。

澤連斯基或訪德 商和談機率 默茨前天表示，無論英國、法國、德國抑或美國，向烏提供武器不再限制射程，又指德國將竭盡所能繼續在軍事上援烏，未提及是否提供具有遠程打擊能力的巡航導彈金牛座。德國前朝政府曾一直拒絕向烏提供金牛座，不過默茨上台前已公開表示支持向烏提供該款導彈。另有德媒日前報道，烏克蘭總統澤連斯基今天或訪德，與默茨討論俄烏和平談判可能性。

針對上述言論，克里姆林宮發言人佩斯科夫指西方國家如果真的作出有關決定，將會非常危險。扎哈羅娃昨在新聞發布會上提到，俄方正起草有關未來俄烏和平協議備忘錄草案，將明確俄方立場，包括解決危機問題原則、可能達成和平協議時間表，以及在達成協議情況下可能進行之臨時停火等，當制訂文件後，就會向烏方轉交。

進展緩慢 美沮喪擬增制裁俄 俄羅斯總統普京上周一曾與美國總統特朗普通電話，雙方商定俄方將提議並準備與烏克蘭方面就未來可能達成和平協議，研究起草一份備忘錄。惟美媒昨引述消息報道，特朗普對俄烏和談進展緩慢感到沮喪，考慮本周對俄實施新制裁。

知情人士透露，新制裁措施可能不會針對俄羅斯銀行業，主要目的是迫使普京在談判桌上作出讓步，包括接受烏克蘭支持30天停火方案。報道指特朗普現時已不想再在俄烏和談上耗費精力，並考慮如果最終努力不起作用，就完全放棄談判。

另一邊廂，普京前天在克里姆林宮會見商界領袖，討論國家經濟狀況及西方施加制裁影響。他感謝商界推動俄羅斯擺脫外國限制，有效填補部分企業撤出之後留下的空白。他強調俄羅斯經濟目前以購買力平價（PPP）計算位居全球第4，考慮到困難條件，國家2023年本地生產總值（GDP）增長高達4.1%，2024年亦錄得4.3%增長屬穩健結果，經濟增長並不限於個別產業，也不限於特定地區，而是涵蓋廣泛領域，包括工業、農業、數碼科技、服務業及金融等。

俄將訂計劃迎重返市場外企 普京表示，俄羅斯政府將為希望重返該國市場外國公司制訂一項計劃，前提是相關企業符合俄方自身商業利益，又指莫斯科「不會為麥當勞及其他公司鋪地氈」。他亦同意扼殺美國科企微軟及Zoom等公司，理由是它們2022年後正式退出當地市場，甚至試圖扼殺俄羅斯，故此需要反擊。本報綜合報道

德國未提及會否提供具有遠程打擊能力的金牛座巡航導彈予烏。（Getty Images） 德國總理 默茨