利物浦 英超冠軍巡遊生悲 狂徒車撞65人險死

尾隨救護車闖行人專區 白人司機被捕 英超球隊利物浦繼2019年至2020年球季，再奪本季聯賽冠軍，一眾奪標功臣前天登上開篷巴士在市內參與勝利巡遊，吸引大批球迷湧上街頭慶祝，偏偏一輛汽車傍晚高速撞向路上球迷，造成至少65人受傷，包括4名兒童。一名53歲英國白人司機落網，目前未被視作恐怖主義事件，正被控以企圖謀殺、危駕及受藥物影響罪名。

英超2024至2025年球季煞科後，利物浦球會前天下午2時30分在市內舉行巡遊，一眾球員乘搭紅色開篷巴士，由市中心東南位置以逆時針方向緩慢前行，全程約15公里。大批球迷當天早已湧上街道，部分人更施放紅色煙霧，大批警察到場維持秩序。

踏入傍晚6時左右，一輛灰色汽車駛至巡遊路線尾段、即水街附近一帶試圖穿過身穿紅衫人群，曾撞倒多人，結果遭到路人攻擊，於是開始倒車。正當眾人以為汽車就此停下或準備離開時，司機突然加速向前，如「打保齡」般撞向人群，現場傳出尖叫聲。

根據現場片段，由於路面實在堆滿了人，部分球迷即使看見汽車正朝其方向駛近，根本無處可逃。當汽車停定後，大批路人隨即上前包圍，同時拍打車身，警方立即到場處理，之後帶走一名男子。部分傷者躺在地上，包括兒童，更有人一動也不動。

目擊者指，當時水街一帶已封路，司機似乎緊跟一輛救護車進入，當意識到自己身處人群且被人們敲打其車時，似乎表現得驚慌失措。另一名在場人士說，永遠不會忘記人們被撞聲音、警察臉上表情及沾滿鮮血制服。另一名目擊者表示，幸虧自己走進一條小街才沒有捱撞。

警籲勿散播令人痛苦內容 事後，當地政府證實65人受傷，11人需留院接受治療，其中4人傷勢嚴重，餘下傷者已經出院。談及案件詳情時，警方指已拘捕一名53歲白人司機，疑犯是利物浦本地人，目前正在調查，希望民眾不要在網上散播令人痛苦內容。相隔大約半天時間，警方強調事件與恐怖主義無關，正調查汽車為何能夠闖入已封鎖、專為球隊而設行人專區。

賽會表示提供全力支援 針對上述意外，首相施紀賢表示，事件令人震驚，慰問傷者等，同時感謝警方及應急部門迅速反應，會關注最新情況。英超賽會亦發聲明表示，所有人均感到震驚，向所有傷者等致以最深切慰問，已與利物浦球會方面取得聯繫，提供全力支援。

利物浦球會發言人稱，球隊事發後已經與警方直接聯絡，球會會為眾人禱告，將會繼續全力支持處理事件緊急服務部門及地方當局。隊長華基爾雲迪積克亦強調，自己會與所有受影響人士在一起。本報綜合報道

汽車繼續高速撞向人群。 利物浦汽車撞人位置圖 大批警員及民眾包圍撞人汽車。 施紀賢表示會關注事件的最新情況。（Getty Images圖片） 司機企圖駕駛離開現場。