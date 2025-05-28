違規建門 超市開張7日即停業

【本報綜合報道】浙江省杭州市臨平區一名男子近日反映，他去年投資180萬元（人民幣‧下同，約196.2萬港元）在首城小區外圍二樓開設超市，不料開業僅7天因消防問題而被舉報，被迫停業。

龍姓男事主表示，租賃合約是與當時業委會簽訂，年租金40萬元（約43.6萬港元），建築面積超過600平方米。在裝修期間，消防局要求封堵沿街樓梯口的門，否則無法通過驗收。他稱試營運期間，群眾舉報該門有問題，住建及消防局要求立即整改，否則面臨30萬元（約32.6萬港元）罰款。

根據圖紙，該位置本應是牆體，前任租戶曾擅自設門且未被查處，龍男質疑為何之前能夠設門，現在卻不能。小區工作人員解釋，二樓原設計無消防出口，首任租戶私自設門時未被發現，而龍男因被舉報才需整改。臨平區住建局確認，該門屬違規增設，已下發整改通知。惟龍男認為若無法使用沿街入口，生意難以繼續，日均營業額從4萬元（約4.36萬港元）暴跌至數千元。